Santiago Maratea acusó a un YouTuber de pedófilo, se arrepintió pero igual se "comió" una carta documento

El instagramer Santiago Maratea, que conduce junto a Sofía Carmona el programa Generación Perdida por radio Vorterix, se convirtió en el eje de una polémica luego de acusar falsamente de pedofilia al YouTuber Gerónimo "Momo" Benavides.

"¿Viste el argentino que se llama Momo? Es muy jodido ser Momo y no quedarla. No conozco Momos que sean inteligentes", comenzó a relatar el conductor. "En este caso es un Momo todo trabado, que bebotea sin parar".

Luego agregó que "hay un video en el que hace un vivo con una chica de 13 años" y acusó a Momo de hacerle comentarios de índole sexual a la menor.

"Le preguntó si haría un trío con él", aseguró Maratea. "No sé si tiene 13 o 14 años ella, para el caso es lo mismo. Latinoamérica callada como diciendo 'what the fuck, señor".

Mientras el conductor continuaba con su relato, en el streaming de YouTube que la radio transmite de manera paralela al programa podían verse capturas de la cuenta de Momo. Sin embargo, minutos más tarde, Maratea volvió sobre sus pasos y confesó que se había confundido de persona.

Enojado, Benavides se manifestó públicamente señalando que enviará una carta documento a Vorterix y al conductor. "Me acusaron de pedófilo en vivo porque Vorterix y Santiago Maratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona", señaló en su cuenta de Twitter.

"Desde ya les voy avisando que no sólo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan", agregó.

Mario Pergolini, propietario de Vorterix, salió en defensa de Maratea asegurando que el fragmento citado por Momo en su tuit está "sacado de contexto".

"Todo fue aclarado en el momento, así que Momo: tenés ganas de romper las pelotas, ahora sí lo puedo decir. Vas a gastar plata en carta documento, un abogado, al pedo. Si querés hacelo, pero el relato fue tal cual como lo acabo de comentar", concluyó desafiante.

Porro en el baño

Meses atrás, Maratea ya había sido eje de una polémica luego de mostrarse fumando marihuana en un baño de Telefe mientras oficiaba de invitado en el programa El precio justo.

En aquel entonces, el periodista Augusto Tartúfoli en Confrontados lo calificó de "nabo" y comparó a la actual generación con la de su abuelo, que a los 28 años de edad peleó en la guerra. "Prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo", rebatió Maratea desde su cuenta de Instagram.