Santiago Maratea fue repudiado en las redes por modificar los libros de Harry Potter y venderlos a 20 mil pesos

Las redes sociales explotaron, sobre todo de internautas indignados, contra Santiago Maratea, el influencer que no deja de ser el blanco de las críticas debido a su llamativa forma de hacer dinero. Y es que en las últimas horas sacó a la venta los siete ejemplares de Harry Potter, las novelas escritas por J. K. Rowling, a cambio de 20 mil pesos cada libro, cuando en diferentes comercios su valor suele oscilar entre 500 y 1000 pesos.

Esto se debe a que Maratea modificó los ejemplares tachando, en cada uno de los ejemplares, el nombre "Harry" y lo cambió por la palabra "concha". Según él, se trata de “La primera obra de arte del Santu”, les sacó fotos y los publicó en el sitio InteRnet a nada más ni nada menos que ¡A 20.000 pesos! a raíz del supuesto esfuerzo y tiempo en el que tardo intercambiar el nombre del protagonista de la historia en todas las novelas.

En este contexto, el conductor de Generación perdida, el programa que lleva adelante por Radio Vorterix, contó que le tomó una semana del trabajo llevar a cabo su "gran obra". “Hace dos semanas dije que me iba a convertir en artista y me convertí en artista, hice una obra de arte”, detalló.

Luego, creo una página web, los publicó con el detalle de su impronta, y también los promocionó en sus redes sociales, donde fue duramente cuestionado.

Ante las críticas, Maratea primero explicó: “Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando…pero me convertí en artista, boludo, ya está…la segunda sorpresa es cuando vean el precio de las obras de arte” y aclaró: “Para los que no entendieron dejo para que vayan a ver mi página, pero básicamente los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harrry, está tachada y arriba dice concha”.

Para colmo, a través de un video se jacto de pensar en la situación económica de los argentinos y aclaró que utilizó un "precio popular" para no afectar el bolsillo de nadie. “Cada obra sale lo mismo aunque hay libros más grandes que otros y entendiendo la situación del país hice los pp (precios populares). Dije voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos: 20 mil lucas cada libro con envío gratuito”, señaló.

Algunos internautas lo tildaron de ser un "niño haciendo bromas de mal gusto", otros fueron mucho más duros y lo acusaron de faltarle el respeto a la creadora de las famosas novelas del mago y, sobre todo, a los fanáticos de las mismas. “Qué alguien le explique lo que es el respeto, la diferencia entre arte y plagio y de paso avísenle que no da”, sostuvo un usuario en Twitter.

Lo realmente curioso es que unas horas después, el propio Maratea contó que vendió un ejemplar a 20 mil pesos. Cabe recordar que en junio de este año, estuvo como invitado en El precio justo y su participación causo revuelo por filmarse en uno de los baños de Telefe fumando un cigarrillo de marihuana.