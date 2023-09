"Santiago murió en mis brazos": Carmen se quebró, habló de Bal y atentó contra el trabajo de Yanina

Luego de un largo intercambio de agravios e insultos entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre, en las pantallas de Mañanísimas y LAM , respectivamente, por las expresiones que la mujer de Diego Latorre realizó sobre Estefi Berardi, Fede Bal y su ex pareja Sofía Aldrey, ahora la conductora y ex esposa de Santiago Bal anunció que irá a la justicia contra la panelista de Ángel de Brito, tanto en el fuero penal como en el civil.

La gota que rebalsó el vaso de Carmen fue la devolución que hizo Yanina de los insultos que vertió su colega el jueves en su programa que va por Canal Magazine. "¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? Sos estúpida. Tarada. ¿Por qué no miras bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", llegó a decir Barbieri.

La respuesta de Latorre llegó esa misma noche, aunque fue debajo del cinto. "Siempre me tiran con un cuerno que me comí porque no tienen con qué tirarme. Y yo nunca hablé de tus cuernos, ni de que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad, y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé", disparó.

Esta referencia al fallecido padre de Federico, exasperó a Carmen y la llevó a estar hasta las lágrimas durante la mañana de este viernes. "Perdón, perdón, abogado. ¿Es para hacerle juicio o no? ¿Es para una carta documento? Cómo dice que yo le limpiaba el culo, cómo dice esto de un hombre que está muerto, el papá de mi hijo, que no se puede defender", le preguntó allí a su letrado, Juan Curubeto.

Al mismo tiempo, su compañera Berardi tenía la boca cerrada porque ella ya tiene una causa contra Latorre, luego de que la expusiera como la tercera en discordia de la separación de Sofía y Federico. "¿Cómo permite esto Ángel? Que ella hable así. O que te maltrate como te maltrataba, por eso estás que no podés hablar porque estás en juicio", le recordó Carmen a su panelista. "¿Cómo permite el canal esto? De un hombre enfermo que, sí, murió en mis brazos. ¿Cómo permiten esto?", agregó.

"Un hombre que sufrió tantos años cáncer. Murió en mis brazos, sí. Sí, me engañó, me separé. Pero mi hijo me preguntó: '¿Dónde va a ir papá?'. Vuelve a casa, la casa que él dejó. ¿Cómo permiten que esta señora sigue ensuciando la vida de la gente? No hablo ya de Ángel. ¿Cómo permite el canal que esta señora gane un sueldo? Que tenga todo el derecho del mundo a cagarse en todo el mundo", cuestionó Barbieri.

En el diálogo con el abogado que también oficia de manager de Carmen, ella llegó inclusive a presionarlo: "¿Cómo mandaste una carta documento? Hacele juicio a esta señora, porque es terrible lo que está haciendo", indicó. Curubeto le aclaró que la decisión había sido previa a las declaraciones ofensivas de la panelista de LAM, y que ahora la idea era también avanzar en el fuero penal con una causa de injurias.

"Lo que se hizo en principio, como suele suceder en estos casos, enviamos una carta a documento ayer a Yanina. Justamente porque lo que pasó el miércoles, cuando ella se refiere a que Carmen se estaba burlando de una víctima, Sofía Aldrey. Se la intimó para que deje de nombrarte y se retracte", explicó. "Puede nombrarme, no puede hablar de mí", aclaró su clienta. "Lo de ayer fue la gota que rebalsó el vaso. Es una maltratadora. Entonces, alguien que te maltrata, hay que pararlo", afirmó Carmen tras la explicación legal.

"Anoche no dormí. Me está lastimando y yo no hablo mal de ella nunca. Ayer porque me enojé. Pero nunca. Al contrario, la he halagado. Pero si me jodés, hace dos años que me tenés de hija, ¿cómo no voy a estallar?", se preguntó Carmen. "Sí, quizás dije algunas palabras que no tendría que haber dicho. Pero acá la víctima hoy soy yo, ni ella ni Aldrey. Porque me da y me da. Y no me hace bien esto, porque yo hago un programa para que la gente se divierta, no para que me vea triste", aseguró.

"No me lastimen más. ¿Por qué no nos cuidamos entre mujeres? ¿Qué pasó? ¿No era que habíamos cambiado la cabeza? El maltrato no viene solamente de un hombre. A veces viene de hijos, amigas, colegas", ejemplificó. "Yo la respeto, respeto su trabajo. Incluso lo he admirado. Pero si querés seguir lastimándome, acá está él", expresó en relación de Curubeto..

Al mismo tiempo, el letrado desmintió la supuesta deuda de su clienta con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Carmen tiene todo al día. Eso fue un anticipo de ganancias de 2022. El año pasado fue complicado, estábamos pagando una deuda importante que tenía , con una propiedad hipotecada. Siempre se pagó AFIP. Esto fue en mayo, con todos los intereses habidos y por haber. Ahora tenemos un tema con el contador, que no sabíamos de eso. Pero está todo pago", confirmó.

Por otro lado, Carmen aprovechó para revelar que Yanina la persigue y la investiga para encontrarle algo para ensuciarla, aunque ella todavía no le dio el gusto. "Ella trabajó mucho para ver en qué me podía dañar. No tomo droga, no tomo alcohol, no tengo amantes, no haga nada que no sea lo correcto. Trabajo y voy a mi casa, que te diga él lo que me cuesta ir a una reunión. Solamente trabajo", confesó. El conflicto ya lleva muchos meses y la llegada de los abogados y los tribunales garantizan que así seguirá hasta que la Justicia tome cartas en el asunto. La reconciliación es una posibilidad, pero es mucho más lejana que el probable juicio que las enfrente.