Santo Biasatti y la dramática interna familiar: los motivos por los cuales se casó en secreto

La historia de amor de Santo Biasatti y Carolina Fal sorprendió a todos 14 años atrás, cuando se confirmó el romance. Esta semana se casaron por civil pero todo terminó en una discordia familiar.

El periodista de 75 años y la actriz de 46 tienen dos hijas en común, Sofía y Lucía. Él ya era padre, fruto de su relación anterior, de Marcelo y Mariano. Del primer hijo tiene una nieta, Agostina, que también es periodista y fue quien se quejó por no haber sido invitada a la ceremonia.

Santo y Carolina se casaron y como testigos de la unión estuvieron presentes la hermana de la actriz y Mariano, el tío de Agostina.

Ni Marcelo, el otro hijo de Santo, ni el resto de la familia estaba informado sobre la decisión de la pareja. Santo tampoco dio señales de que ese día había dado el sí. Incluso ese día, el periodista que instaló la muletilla 'Otro tema', tomó su boda como un trámite más, ya que no afectó sus actividades ni su trabajo. Tampoco lo comunicó a sus colegas y compañeros. Realizó su programa en Crónica, Santo Día, y luego fue a cumplir su ciclo radial en AM 990.

La gran pregunta es por qué el periodista no los invitó. Para develar el misterio, Mercedes Ninci en BenditaTV reveló que el problema familiar existe previamente a la boda. Mariano y Marcelo están peleados. La primera teoría que intentaron sostener es que Santo invitó a Mariano porque está más tiempo con él ya que es productor del programa que conduce en Crónica. Pero no es esa la verdad.

Según Ninci, el conflicto surge cuando Marcelo se separa de su ex pareja y se va de viaje por trabajo. Al volver, su hermano, Mariano anuncia que está en pareja con esa misma mujer. Actualmente, la relación continúa pero los hermanos no superaron su enojo y no tienen diálogo. Siguiendo con lo relatado por la panelista, el reconocido periodista intentó evitar que trascienda la información de la unión legal para no sumar más distancia entre sus hijos.

De ser cierta esta afirmación de Ninci, la nieta de Santo cuestionó no haber sido invitada entendiendo los motivos pero no exponiendo la verdad ante las cámaras para mantener a su padre fuera del escándalo. Incluso Santo evitó hacer declaraciones sobre su boda y cuando fue interrogado por Luis Bremer, el columnista de espectáculos en AM 990, utilizó como respuesta la frase "Mi vida privada me pertenece".

LA HISTORIA DEL AMOR DE LOS RECIÉN CASADOS

El periodista y la ex actriz, que tienen una diferencia de edad de 29 años, están juntos desde el 2005 y tienen dos hijas: Sofía, nacida en 2011, y Lucía, del 2013.

El romance de Biasatti y Fal revolucionó a la opinión pública en su momento, dado que él siempre mantuvo un perfil bajísimo, y ella era una de las actrices más talentosas de su generación, con apariciones mediáticas más frecuentes.

Sin embargo, Fal dejó todo y se inclinó por el estudio: en 2007 comenzó a estudiar medicina, carrera de la que finalmente se recibió en el 2014 en la Universidad Austral, y actualmente ejerce en el Hospital Muñiz.

Se conocieron por amigos en común en un evento, cuando él todavía estaba en pareja con Ana Petrovic. Pero luego de una extensa charla, la conexión con la actriz fue fulminante, a tal punto que poco tiempo después él se divorció de su esposa y se mudó a Puerto Madero para comenzar una historia de amor que sigue hasta hoy.