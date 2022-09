Sáquenle el celular: los pifies tecnológicos más memorables (y bochornosos) de Susana Giménez

Uno de los momentos más recordados de la televisión argentina es, sin duda, aquella entrevista que Susana Giménez realizó en 1993, a propósito de una muestra antropológica que se realizó hace casi 30 años. Allí una especialista le dijo que habían traído un dinosaurio de la Patagonia, y la conductora dejó su mejor perlita: "¿Vivo?".

Ese nivel de despiste la acompañó a la rubia todos estos años, y si bien ante cámaras no volvió a tener un momento tan alto como aquel, en cuanto a relación a la tecnología y las redes sociales, la actriz cuenta con un largo historial de errores y de momentos curiosos en su haber.

El último de ellos ocurrió este fin de semana, cuando Giménez subió por accidente una historia a su cuenta de Instagram, la cual tiene más de tres millones de seguidores.

La rubia compartió en sus stories el anuncio de un departamento de Punta del Este, y lo borró a los pocos minutos. Sin embargo, son tantos los que la siguen, que fue el suficiente tiempo como para que le sacaran miles de capturas a la publicación.

El dos ambientes de Punta del Este, tasado en USD 130 mil, es de 60m2 y cuenta con cocina definida y balcón, además de cochera fija y bajos gastos comunes. ¿Estará buscando algo más humilde la conductora?

Aunque no dio declaraciones sobre el accidente, se estima que la publicación estaba dirigida a alguna persona cercana y no a ella misma, ya que parece muy difícil ver cómo pasa de las mansiones a los dos ambientes, sin escalas.

El género es lo de menos

La falta de pericia de Susana para la tecnología también se evidenció durante el año pasado, cuando la conductora quiso elogiar en un comentario de Instagram a Malaika, la pequeña hija de la modelo Zaira Nara y el empresario Jakob von Plessen.

"Qué amoooor, divina", comentó Giménez desde Uruguay, y sumó un emoji de corazón rojo. Hasta ahí todo bien salvo por la foto, que lejos de ser de la nena, era de su hermano pequeño, Viggo.

Los comentarios respecto a la macana que había cometido Su fueron bastante leves, ya que esa vez la salvó la noticia de que se había pescado el COVID-19.

¡Ese no es Alberto!

Unos meses antes de la confusión con los hijos de Zaira, Giménez viralizó un audio donde el presidente Alberto Fernández hablaba de la cuarentena y era despectivo con la gente respecto a mantenerla encerrada. Hubiera sido un gran gesto periodístico de la rubia, aunque el tiro salió para el otro lado, porque era un imitador y la noticia un fake.

"En principio va a ser hasta el 30 de abril, y después veremos. Pero no me tiembla el pulso, y si tengo que dejar a todos estos guachos hasta fin de año los voy a dejar. Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda", decía el falso Fernández.

En aquella oportunidad a Susana la salvó su hermano Patricio Giménez, quien salió a aclarar lo que había ocurrido y a despejar dudas respecto a la ética periodística de la conductora. "No ve nunca Twitter. Se metió porque se enteró que murió Toti Maselli, productor y manager del Puma Rodríguez. Y le apareció la noticia, el video. No sabe manejarlo y lo retwitteó sin querer. Recién le tuve que explicar yo cómo sacarlo. Nada más que eso", detalló el cantante en aquel entonces.

La pica con Marce y Mirtha

Y como último en la enumeración, pero no menos importante, está la filtración del audio que la rubia sufrió hablando sobre los Martín Fierro 2018 y la posibilidad de alzarse con el Martín Fierro de la gente, el cual finalmente se llevó a su casa. Por esa estatuilla competía con todos los que ganaron alguna vez el galardón de Oro y quien se la llevaba era elegido con el voto del público.

La confusión se dio cuando la rubia, creyendo que enviaba un audio, realizó un vivo de Instagram donde lanzó duras definiciones de sus colegas Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand.

"¿Esto lo votaron por teléfono? ¡Ay, Dios mío! Gracias a toda la gente que hace tanto tiempo que está conmigo, que me apoya, que me sigue y me dice cosas divinas por la calle", declaró sin darse cuenta que estaba en vivo.

Y luego continuó con palos para el conductor de Showmatch y Legrand: "No, Marcelo Tinelli no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!".

Sin palabras, pero con muchas confusiones tecnológicas respecto al mundo de las redes sociales. Puede fallar.