Sarah Lenore en BigBang: “Cuando vuelvo a Estados Unidos, comemos asado y tomamos Fernet”

Sarah Lenore es profeta en muchas tierras. La de nacimiento, con sede en Michigan, Estados Unidos, la adoptada como propia en Miami -donde va y viene por compromisos laborales- y la del corazón, Buenos Aires, que la encuentra debutando en su primer proyecto actoral.

“Verme trabajando en Argentina y hablando en español es la sorpresa más grande de mi vida. Vengo de una ciudad muy chiquita donde nadie habla el idioma y es algo de lo que voy a estar siempre agradecida”, aclara la cantante y co-protagonista de “Melody, la chica del Metro”, serie juvenil emitida por América y disponible en Prime Video.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Vine muchas veces al país y me encanta trabajar acá. Hay muchos talentosos y fue un sueño cumplido para mí”, cuenta la compositora, que antes de tomarse un avión de regreso a casa se presentó en el porteño “Café Berlín”.

Junto a Yas Gagliardi, la cordobesa revelación de la ficción musical, regalan a dúo una química que trasciende el set. “Entre nosotras hay una conexión mágica desde antes, como nuestros personajes. Yas no habla mucho inglés y yo no hablo mucho español, pero a veces nos entendemos con la mirada”, aclara la ex “America´s Got Talent”, que debutó a los 8 en Broadway y es conocida como la “Argengringa” de TikTok.

-La serie tiene muchos guiños con el spanglish. ¿En tu casa también hablas mitad español?

-Sí, hablamos un Spanglish terrible con mi esposo José (Luis Pagán) y mis dos hijos del corazón. ¡Nuestro perrito también es bilingüe! Igual mi familia piensa que estoy loca, porque son re gringos, de Michigan, y ahora yo no. Cuando vuelvo a mi casa, en Estados Unidos, consumo dulce de leche, facturas, asado, tomo Malbec, Fernet. También trato de argentinizar a mi familia.

-Eso debe ser muy difícil...

-Sí, al principio mi familia sintió un poco de rechazo. Pero ahora mi papá, que pinta, hizo un cuadro de Messi, de Maradona. Creo que ya lo voy logrando, paso por paso.

-¿Tu papá fue un ejemplo para tu carrera musical?

-Él trabajo toda su vida, era camionero y yo heredé seguramente su ética laboral. Y mi mamá me llevaba a las audiciones desde chica, fue mi “mamanager”. Yo empecé a cantar cuando tenía 4 y mis padres estaban acostumbrados a que cantara todo el tiempo con shows para ellos.

-Compartís elenco en la serie con actores de primera línea como Cesar Bordón y Luis Machín. ¿Con qué otros talentos argentinos te gustaría compartir set en el futuro?

-¿Puede ser de la música? Me gusta mucho Fer Dente, Wos, Thiago PZK, Tini para compartir un escenario. Yo abrí una vez el show de Abel Pintos, pero la escena urbana de argentina me encanta y es muy fuerte en este momento.

-¿Fue difícil la experiencia de actuar en una serie viniendo de la música?

-Sí, porque con actores muy grandes la vara estaba muy alta. Pero sumando la parte musical se sintió muy natural. Aprendí mucho en muy poco tiempo. Además ver mis canciones en la pantalla grande es una satisfacción increíble. Todavía no me acostumbro.

-¿Cómo es tu proceso de composición?

-Tenemos un estudio en Miami y mi marido (creador y productor ejecutivo de “Melody”) me trae un arreglo musical y yo hago la letra. Lo que tuvo de bueno “Melody” es que mi personaje de Layla se parece mucho a mí y fue como escribir algo más autobiográfico. Lo que no tengo de Layla es que es un ícono mundial de la música... todavía. El gol de mi vida sería llegar a muchas personas, más allá de la fama o los flashes de las cámaras.

-Otro gol de tu vida fue subirte a los escenarios de Broadway, desde los 8.

-Broadway es todo para mí. Actuar y cantar ahí fue un sueño real. Ver la gratificación de la gente a veces dos veces por noche fue increíble. Haber empezado tan chica me hizo tener la piel cada vez más dura y fuerte para los retos del futuro porque es un ambiente difícil.

-También tenes experiencia cantando en estadios de fútbol y ya cantaste en el Inter de Miami. ¿Te imaginas cantando en una Copa del Mundo?

-Oh, my god, yes. Claro que sí, pero en ese momento estaría muy nerviosa de olvidarme la letra. Todo el mundo te está mirando en silencio y da mucho miedo. Pero al mismo tiempo es una adicción y me encanta.

-¿Tenes alguna otra “adicción” fuera de la música?

-Cuidar animales y hacer ejercicio.

-¿Pensaste en vivir en Argentina alguna vez?

-El balance para mi carrera, ir y venir, se siente muy bien pero extraño mucho Miami. Soy de Michigan, donde hace mucho frío y en Miami siempre hay sol, mar y palmeras y una mezcla de culturas diferente que para mí es muy buena. Pero Argentina es mi segunda casa.

-¿Cómo fue trabajar con tu pareja, incluso antes de enamorarse?

-Fue muy natural porque nuestra relación empezó trabajando, súper profesionalmente. Hay una regla que es: no te enamores del artista o del productor, y bueno... 14 años después y 9 de casados. Lo vivimos natural.