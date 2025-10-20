Sasha Ferro denunció manipulación y estafa por parte de Gonzalo Goette: "Confié para que él..."

El nombre de Sasha Ferro se vio en vuelta en una nueva polémica. La joven estuvo involucrada en el YateGate de los jugadores de Independiente así como se vio comprometida por diferentes polémicas sus exes; en este contexto utilizó sus redes sociales para realizar un descargo.

Mirando a cámara, la influencer aseguró que su ex, Gonzalo Goette la estafó: "Estafada por una persona con la que estuve 6 años de mi vida", comenzó y confesó que la por no es lo que realmente le interesa sino que su dolor está en la manipulación que recibió durante años y que nadie sepa su versión de la historia.

Sasha Ferro contó los problemas que tiene con su ex pareja, Gonzalo Goette

Cabe recordar que Sasha ganó reconocimiento en redes por sus videos con el youtuber. La pareja se ganó el cariño de los usuarios con sus videos de bailes en TikTok, sus continuas bromas y los lujos que presumían viviendo en Estadas Unidos.

La modelo explicó que el fin de su video es que la gente cercana a Goette sepa cómo es realmente y se cuide de posibles estafas: " Me debe 30 mil dólares de un auto que compramos en conjunto . Cabe aclarar que cuando compramos el auto él puso un 15% de lo que salía y yo puse todo lo demás".

Ante las posibles críticas, Ferro explicó por qué puso una cifra más alta que su ex pareja: "Me manipuló. Él sabe mucho más de autos que yo, entonces confíe en él. Confíe para que él se encargue del trámite", expresó y continuó explicando que el vehículo está a nombre de Gonzalo, ya que el joven le habría mentido sobre un permiso que él realizó con anterioridad.

Finalmente, Sasha Ferro contó que el principal motivo de su ruptura fue la manipulación económica que ejercía sobre ella Gonzalo Goette: "Siempre me hacía pagar a mí cosas que no me correspondían. Cuando él podía hacía que yo pague más que él", concluyó dejando en claro que tiene pruebas para comprobar su versión, e intenta llegar a un acuerdo con el YouTuber.