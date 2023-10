"¡Se acabó!": Britney Spears y la cobarde forma en la que Justin Timberlake le anunció su separación

Justin bye, bye, bye. El libro autobiográfico de Britney Spears, La mujer en mí, sigue generando polémica sobre la hasta ahora impoluta y angelical imagen que Justin Timberlake logró construir a lo largo de más de dos décadas de carrera. Después de años de exponer a la cantante y su intimidad, Spears se cansó y puso las cartas sobre la mesa al revelar no sólo que el ex Nsync la obligó a someterse a un aborto cuando tenía 19 años, sino que ahora se supo la cobarde forma en la que en 2002 le comunicó que su relación de cuatro años se había terminado.

Quien salió a respaldar en las últimas horas a Britney fue nada más y nada menos que el director de videos musicales Chris Applebaum. El reconocido cineasta conoció a la por entonces cantante de 20 años después del lanzamiento de I'm a Slave 4 U, el primer hit de su tercer disco de estudio y que contó con la producción no oficial de Timberlake, quien por ese entonces procuraba no sólo lanzarse como solista, sino posicionarse como productor musical. ¿Qué mejor que hacerlo con Spears, no?

Mientras Britney disfrutaba de las mieles de poder mostrarse más madura y dueña de su propia sexualidad, la productora le exigía el lanzamiento del segundo single y fue allí que Spears trabajó por primera vez con Chris Applebaum para grabar el videoclip de Overprotected. La presión era altísima: la cantante venía de romperla con su primer tema y la industria esperaba facturar millones con esta nueva versión de Britney.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Era la estrella más grande del planeta. Hay gente que tiene algo dentro que la hace especial y no sabés de dónde viene. Eso es lo que veíamos en ella. Britney era todo lo que podíamos desear", destacó Applebaum en una entrevista a Page six, después de que se difundieran los primeros y polémicos pasajes del libro de la también bailarina.

Pero el rodaje pronto se convertiría en un calvario. Nadie lo sabía, pero Timberlake había comenzado a acosarla con constantes llamados y reclamos. El todavía Nsync estaba seguro de que su novia le había sido infiel -pese a que él ya le había metido los cuernos en dos oportunidades con dos famosas estadounidenses- y su hombría no encontraba consuelo. ¿De quién sospechaba? Del coreógrafo Wade Robson, que por entonces trabajaba en el rodaje junto a Applebaum.

El primer día de grabación fue un lujo, deacuerdo a las memorias del director. Pero todo cambió al día siguiente. Britney se ausentó cuarenta minutos del set, algo inadmisible para la industria de ese entonces. "Era demasiado tiempo. Tené en cuenta que ese rato de inactividad nos estaba costando 20.000 dólares", advirtió el director.

Bajo la presión de su sello discográfico, que invertía 500 dólares por minuto para llevar adelante el videoclip, Britney se encerró en su trailer e intentó calmar a Timberlake, quien no paraba de llamarla y de mandarle mensajes de texto acusándola de estar manteniendo un affaire con Robson, algo que la propia cantante admitió en su nuevo libro.

Amenazado por sus jefes, el director llegó a la puerta del tráiler de Britney y abrió la puerta. Al ingresar, se encontró con una de las mujeres más poderosas y famosas del mundo sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y las lágrimas carcomiendo su cuidado maquillaje. Spears agarró su celular y le mostró el mensaje que le acababa de mandar su por entonces novio, que sabía a la perfección que se encontraba en pleno rodaje.

"¡Se acabó!", le dijo llorando, al tiempo que sumó: "No lo puedo creer. Mirá lo que pasó". Profesional como pocas, Spears se retocó el maquillaje y regresó al rodaje para cumplir con todos sus compromisos. El video se emitió por primera vez en abril del 2002. Un mes antes, Britney ya había confirmado la ruptura con Justin: "Ya no estoy en una relación con nadie".

Dos meses después llegaría el contraataque de su ex. En una entrevista, el músico dijo que tenía el corazón "completamente roto" producto de las infidelidades de Spears y sumó: "Llega un momento en que llorás hasta quedarte dormido cada noche. me siento como en medio de una telenovela. Sinceramente, sé lo que es tener el corazón roto".

Por ese entonces, nadie hablaba de las infidelidades de Timberlake a Spears. Ni siquiera Britney quien, pese a la campaña de difamación que había iniciado en su contra el Nsync, no dio acuso de recibo y comenzó por primera vez en su carrera a disfrutar de su vida sin darle explicaciones a nadie. Durante esos meses, la cantante se mostró junto a varios de los "chicos malos" de Hollywood e incluso se la vinculó con Ben Affleck.

La venganza de Britney, a diferencia de la de Justin, no fue pública. Spears le dedicó más de un mensaje encriptado a su ex en sus canciones y videos. De hecho, dos meses más tarde del anuncio de la separación, Britney volvió a contratar los servicios de Applebaum, esta vez para dirigir su nuevo video I love rock and roll.

En el mismo, no sólo se la puede ver a Britney destilando sensualidad con sus movimientos, sino que se puede apreciar el nombre de Ben en su mano, junto a un número de teléfono, arengando así los rumores que por entonces la vinculaban con el actor de Hollywood.