¿Se acabó la guerra? Coscu limó asperezas con Tiago PZK y publicó un llamativo video

Con el lema de “no fomentar el odio” y ser más transparentes, Martín Pérez Disalvo rompió el hielo y le puso fin al enfrentamiento que mantenía con Tiago PZK hace casi un año, por una “traición” que sintió el streamer por parte del cantante. A 11 meses del episodio, nuevamente se comenzaron a seguir en las redes sociales y hasta transcurrieron historias de Instagram de por medio.

Mientras Coscu subía fotos jugando al fútbol en diferentes circunstancias, hizo una pausa para postear un video de él en modo selfie mientras viajaba en un auto cantando una canción de Tiago que lanzó hace dos años. Y la sorpresa es que justamente desde que salió a la luz su conflicto, él dejó de mostrarse escuchando la música del trapero y ni siquiera se gastaba en nombrarlo bajo ninguna órbita. Esta vez, algo cambió. El video, la canción, él cantando y como si fuera poco, escribió: “El 1”, con un ícono de un rey y lo etiquetó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien probablemente la respuesta que esperaba por parte del cantante era que repostee la historia, como para demostrar que realmente la relación se encuentra estable y no están más en medio de un conflicto, no consiguió lo que buscaba. Tiago no sólo que no le devolvió el guiño, sino que publicó muchas otras cosas como si nada hubiese ocurrido.

¿Desde cuándo la buena onda? Todo comenzó dos semanas atrás cuando Coscu realizó una reacción a la canción “Los del espacio” que lanzaron en conjunto Duki, Emilia Mernes, Rusherking, María Becerra, FMK, Lit Killah y Tiago, como suele hacer con todas las canciones que estrenan los artistas. La música, vestimenta, estrofas y hasta la puesta en escena es lo que mira para otorgar un puntaje y una opinión concreta sobre lo que vio.

Pero esta vez la reacción fue distinta: antes de comenzar a escuchar la canción, hizo un breve comunicado con el fin de fomentar la buena relación entre los streamers y artistas del momento, y se basó principalmente en el inconveniente que tuvieron ellos dos y cómo ahora intentaron solucionarlo.

“Hace unos días, después de escuchar muchos temas de Tiago, hablé con él porque todo el mundo sabe que tuvimos un problema personal. Éramos amigos y yo cuando escucho mucho la música de alguien me trae a esa persona a mi cabeza y pienso en todas las cosas buenas que han pasado. Es por eso que me dan ganas de que las cosas estén bien, que las cosas sigan adelante y se sientan mejor”, describió.

Pero al momento de contar por qué se decidió a retomar la relación, contó: “Hubo un evento en el cual yo estaba invitado, y yo estaba seguro de que me lo iba a cruzar. Básicamente hablé con él y quedó todo bien. Lo que quiero decir con esto es que no es para que se haga una peli. Los seres humanos pasan por cosas, problemas, resuelven los problemas, siguen adelante, siguen con su vida, enfoques, desenfoques, encuentros, desencuentros y yo, a través de la música que tanto me gusta de Tiago porque siempre voy a decir que es mi preferido, entendí también que está bueno perdonar”.

“Así que nada, en síntesis, volví hablar con Tiago y está la mejor con él, pero eso no quiere decir que yo no lo vaya a bardear en un tema. En lo musical es el número uno, en lo personal, es puertas adentro. Los dos pasamos una situación de mierda donde nos vimos expuestos en una problemática íntima que se hizo pública. La idea es unir y no fomentar el odio”, sentenció.

Sin dar más vueltas, comenzó a reaccionar a la canción y además de lanzar cosas buenas y positivas del cantante, también se tomó el trabajo de hacerle críticas puntuales “no se esfuerza”, “parece en pedo”, lanzó.

En una parte del video que se muestra en cámara lenta, Tiago eligió realizar diversos bailes que poco le convencieron a Coscu. “Esta parte es rara, está como si fuese una toma para probar las luces. Como que ni se esfuerza. Este tipo hace todo bien, aunque no todo… esto (la música) sí”, aseguró. Y dentro de todo lo bueno, también le lanzó un palito para que tenga: “Tiago es un sólido ocho en este tema, aunque me causa mucha gracia el tema que parece en pedo”, cerró.