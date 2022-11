¡Se acabó la polémica! Los detalles del recital de Nathy Peluso que enloqueció a sus fans

Nathy Peluso está en Buenos Aires con el Calambre Tour 2022. El jueves fue el primero de los dos recitales que realiza en el Movistar Arena, del barrio de Villa Crespo. El viernes por la noche tendrá su segundo encuentro en la noche porteña frente a su público que metió sold out en ambas funciones.

La cantante argentina que vive en España desde los nueve años, se tomó unos minutos durante su espectáculo para hablar sobre su carrera y la importancia que tiene su país natal. “Nunca voy a olvidar este primer amor. Nunca voy a olvidar lo que he crecido de su mano. Nunca voy a dejar de rendirles culto, de admirarlos, de acompañarlos todo lo que pueda y siempre estarán en mi corazón, diga lo que diga la gente...”, dijo totalmente conmovida. En una hora y media de show de eléctrica performance, la artista repitió en múltiples ocasiones: “Gracias por creer en mí”.

Entre las personas que asistieron y coparon el Movistar Arena, el foco se puso en dos personas: Tini Stoessel y Lali Espósito, a quienes las enemistaron por tener estilos similares de música y por compartir un novio (Peter Lanzani). Sin embargo, la verdad es que las artistas tienen un gran vínculo. Un fanático compartió unas fotos de ellas en la entrada del estadio y las redes se revolucionaron. "Ojalá graben un tema para 2023", dijeron algunos usuarios.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El gusto argentino de Nathy Peluso

En la noche del martes estuvo cenando Don Julio, una de las más reconocidas parrillas de Palermo, para degustar lo mejor de la carne argentina. En sus redes mostró que se comió una milanesa. Lejos de esquivar los flashes de los fotógrafos posó en la puerta del restaurante. “Qué emoción volver. Gracias por tanto amor y este recibimiento. Ustedes me dicen cosas tan profundas. He leído sus cartas y se me caen lagrimitas porque soñé tanto este momento. Estoy ansiosa”, había compartido en sus redes sociales.

El mensaje de Nathy Peluso para Argentina

Luego de una gira que la llevó a recorrer diversos rincones del mundo, Peluso llegó a Buenos Aires esta semana para sus dos espectáculos. Su regreso y sus mensajes de agradecimiento se dan después de haberse envuelto en una polémica por sus declaraciones en una entrevista. La cantante había dicho que, aunque nació en Argentina, “se siente española”. “Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español", había dicho.

En ese momento, las críticas no tardaron en llegar y hasta se habló de “cancelar” a la cantautora. Tanto eco se hizo que tuvo que hablar del tema en varias oportunidades para aclarar porqué decía lo que decía. “Mi corazón siempre va a pertenecer, primero, a mi familia, que es donde encuentro el hogar, y después a todos los lugares que me brinden oportunidades, cariño y respeto, y siempre voy a estar agradecida a todos esos países”, explicó en un vivo de su cuenta de Instagram. Es que el hate escaló demasiado. “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, fue una de las críticas que recibió.