¡Se acabó lo que se daba! Wanda se fue del país y habló de su separación de Icardi y de la acusación de su empleada

Como si en Argentina no ocurriesen cosas en materia política, económica y social, Wanda Nara llegó para revolucionar todo. En poco menos de unas semana, la mediática se volvió la protagonista del mundo del espectáculo por su supuesta separación de Mauro Icardi y también por los reclamos de una empleada doméstica llamada Carmen, a quien habría dejado abandonada y varada en una finca de Italia, sin dinero, ni pasajes de vuelta.

Durante su estadía, Wanda grabó el programa ¿Quién es la máscara?, el nuevo ciclo que Natalia Oreiro conducirá por Telefe y que consta de lo siguiente: una celebridad se pone una máscara y un disfraz, y tiene que cantar. Si el participante reconoce quién es, gana. Una ciencia.

Como sea, durante estos días, mientras Sergio Massa hacía gala de sus nuevos superpoderes y se erigía como en el nuevo ministro de Economía en Argentina, Wanda se convirtió en el personaje de la semana en lo que a entretenimiento respecta. Y claro… líos no les faltaban y uno llamó al otro.

En primer lugar, LAM puso al aire un audio de Carmen, su empleada doméstica supuestamente abandonada en Europa, y luego lo completó con otro en el que Nara le respondía a ella y le confirmaba que se había separado de Icardi.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, afirmaba Wanda en el audio que le envió a la mujer.

De esa manera se confirmó el fin del matrimonio de la mediática y el delantero del PSG, que desde París, y en una muestra más de pena, ausencia de dignidad y con escasa personalidad, negaba la separación con frases motivacionales descargadas de Google y videos realizados en TikTok. Más triste que la película Bambi.

Lo cierto es que hoy, antes de subirse al avión que une Buenos Aires con París, Francia, Wanda habló con algunos canales de televisión y dejó algunas frases picando tanto sobre el fin de su relación con Icardi hasta lo que sucedió con su empleada doméstica.

Al ser consultada sobre la supuesta separación, Nara dibujó una sonrisa en su rostro, miró al horizonte y se mantuvo en silencio. Como los noteros le insistían con preguntas y todos al mismo tiempo, les respondió: “No puedo responder tantas cosas a la vez”.

Luego se excusó: “Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no tuve mucho tiempo... Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país a trabajar, extraño a las nenas”. Y cuando uno de los cronistas le dijo: “¿Te vas a ver con Mauro?”, ella le respondió: “Me voy con mi familia… Con Mauro hablamos todo el tiempo”.

En tanto, sobre el conflicto con su empleada doméstica que denuncia que quedó en Italia, aseguró: “Me sorprende un montón, me parece rarísimo. Conmigo tiene otra relación, me parece raro todo lo que salió. No es verdad que no cobre su salario”.

Por otro lado, agregó: “Me duele lo que dicen, yo tengo un montón de gente que trabaja para mí, sobre todo con ella que tenía una relación casi familiar. Es una traición más. Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones”.

Pero, fiel a su estilo y más rápida que Flash, Wanda aseguró: “Tampoco soy yo quien se encarga de todos los empleados, tengo una secretaria. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver, automáticamente se le sacó un pasaje. Me dijo que estaba muy angustiada por los medios y lo que estaba pasando”.

Luego agregó: “Carmen es una señora que trabajó conmigo, por un motivo personal dejó de trabajar conmigo. Una amiga de ella me mandó una foto de ella cuando estaba accidentada y me pidió ayuda. Le compré un pasaje porque me dijo que no tenía familia en el país, la traté de ayudar para que estuviera bien. Le gustan los animales y está en mi casa de campo. Ella quería mucho a mis hijos y a mí”.

Por último, la mediática contó que la mujer cobra 600 euros mensuales, gastos de alimentación y otro salario más: “No me parece nada positivo todo esto que está saliendo, yo no haría estas cosas. Me afecta cuando uno hace las cosas para bien y salen este tipo de cosas. Pero después la verdad salen a la luz”.