¿Se acuerdan de la abogada hot? Qué fue de la vida de Fernanda Herrera

De defender al ex secretario de obras públicas a la pantalla de Showmatch. ¿Dónde está y que está haciendo hoy en día Fernanda Herrera, la "abogada hot" que tuvo su minuto de fama en el 2016?

Herrera llegó a la pantalla de El Trece hace seis años, y participó del Bailando por un Sueño, en donde se hizo viral por cantar un tema de Thalia. La letrada, quien en ese entonces era la abogada de José López, implicado por el famoso caso de esconder bolsos con USD 9 millones en un convento. Gracias a su defensa en el caso, el acusado solo recibió seis años de prisión.

En ese entonces la abogada hot parecía estar contenta con el lugar que se le estaba dando en la televisión, ya que paseaba por muchos programas y revistas brindando entrevistas hablando no solo sobre sus casos judiciales y sobre su labor como abogada, sino también sobre sus gustos personales, y sus deseos de ser "famosa".Pero de un día para el otro, renunció al programa de Marcelo Tinelli, bajo su perfil mediático y parecía haber desaparecido.

La realidad es que Fernanda no pudo en ese entonces tener un cronograma cómodo que le permitiera realizar sus dos pasiones. Es por ésto que se alejó de los medios de comunicación y se metió de lleno en su primera profesión.

En el 2018, Herrera estaba envuelta en un polémico caso. Tomo la defensa de un joven de 18 años que estaba acusado de asesinar a un colectivero en La Matanza y generar fuertes disturbios desde la cárcel por filmarse pidiendo disculpas por el crimen que cometió, en el cual terminaron implicados dos policías. Si bien dejamos de ver a la mediática en la pantalla grande, se sabe de su boca que se ha dedicado también a realizar shows en eventos privados.

Hace unos días volvió a resurgir su nombre, a raíz del caso de Despre, el cantante y nuevo novio de Tamara Báez, quien intentó entrar a un boliche de Don Torcuato con una pistola semi automática marca Bersa calibre 9 mm con cargador y 17 municiones. Herrero, que es la abogada del joven, afirmó que supuestamente el detenido anda armado por que recibe muchas amenazas por parte del entorno de L-Gante.

En una entrevista que realizó hoy con Nosotros a la Mañana, la abogada hot reveló que el músico esta aprehendido por "la portación ilegítima de un arma de guerra" y que "tiene miedo por su vida y por la de Tamara ya que recibe amenazas por parte de El Oso, un ex amigo de Elian, el cantante de cumbia 420". “Una persona allegada a L-Gante, a la que le dicen ‘Oso’, lo increpó y lo amenazó. Ante eso, Despre tuvo miedo por su vida y por la de Tamara”, comentó Herrera sobre una revelación que le hizo el detenido.

Fernanda confirmó que el arma no estaba cargada en el momento de los hechos y que ella solo va a hablar de su cliente, sin hacer hincapié sobre su actual pareja: “No voy a hablar de la señorita Tamara, solamente me voy a avocar a la defensa de Javier”.

“No sé si extraño la TV, porque yo disfruto de mis casos y causas. En realidad me gustan las entrevistas cuando mis causas toman notoriedad. Me entretiene. Si me llama Marcelo Tinelli no sé qué haría. Lo evaluaría porque hoy la prioridad es mi profesión y cuando estuve en la TV hice las dos cosas y me demandó mucho tiempo. Fue complicado porque tenía pocas horas de descanso y para ver a mis familiares”, comentó Herrera en una entrevista con TN en el año 2021.