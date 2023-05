¿Se agrandó? Julieta Poggio ninguneó a una panelista que la criticó en Twitter: “La tuve que googlear”

Todo por un caramelo de miel. Luego de que la periodista Ana Laura Román tratara a Julieta Poggio de "maleducada" y "creída", la ex Gran Hermano realizó un descargo en su cuenta de Instagram en donde contó el verdadero motivo por el cual se fue apurada de un móvil que le brindó a su programa: “¿Quién sos vos para rebajar a una piba de 20 años?”, afirmó la actriz.

Todo comenzó cuando la panelista de “La Tarde del Nueve” vio el móvil que realizó la actriz, en el cual fue consultada por sus ex compañeros de Gran Hermano, y sin tener en cuenta la agenda de la joven, expresó: "Da una nota comiendo un caramelo mientras caminaba. Además, contesta tipo telegrama. A veces en este medio se le da vida a gente cuyo único valor es haber estado en Gran Hermano maquillándose. Tuvo la suerte de haber llegado, ella trabajó por estar acá pero no está agradecida. Lo correcto es parar, sacarse el caramelo y responder las preguntas".

Por este motivo, y a raíz de los dichos de Román, Poggio aclaró: "Los que me conocen ya saben que yo nunca salto por nada por más que me quieran pinchar o buscar bardo, me da paja, no me gusta, posta yo nunca salto con nada. Quiero salir a responderle a esta señora, que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es, que se llama Ana Laura Román. Me pareció nefasta esta señora y la nota que me hicieron en su programa, tan fea".

En ese momento, respecto a los dichos de la panelista, la ex participante de Gran Hermano agregó: "Dijeron que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo porque en los shows de Fuerza Bruta grito mucho porque la música está muy fuerte y me quedé sin voz. Estaba yendo al programa de Georgina Barbarossa a las 9 de la mañana. Yo soy súper responsable, siempre me gusta llegar temprano y hacer las cosas bien. Estaba llegando un poco tarde porque había mucho tráfico".

A medida que iban pasando los segundos de las historias que compartió en su perfil de Instagram, Poggio se enojó cada vez más y lanzó: "Primer punto: la maleducada sos vos porque yo estaba llegando tarde a lo de Georgina y les dije que no podía dar la nota y les chupa un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono y yo contesté todo cortito".

No obstante, la integrante de Fuerza Bruta dio su versión de los hechos y se defendió: "Obviamente estaba siendo educada, nunca trataría mal a nadie y como estaba llegando tarde tuve que decir que me iba. Dice que soy maleducada porque no me saqué el caramelito de miel y que abandoné el móvil, pero me pusieron la cámara en la cara sin importarles lo que estaba haciendo o cual sea mi responsabilidad”.

Acto seguido, y muy al estilo Moria, la creadora del hashtag "fuera malas vibras" disparó: "Todo el tiempo queriendo rebajarme. ¿Quién sos vos, María Laura, para rebajar a una piba de 20 años que está luchando por sus sueños y cumpliéndolos? Encima le decís a Betiana Blum 'pobre de esta mujer que tiene que trabajar con esta mina'. ¿Vos qué hacés? ¿Cuáles son los logros en tu vida? Porque yo estoy cumpliendo mis sueños".

"La verdad que me calenté con esta señora porque claramente no me conoce y por los comentarios haters que hicieron todos en el programa diciendo '¿Quién sos para abandonar el móvil?'. ¿Quiénes son ustedes para increparme en la calle, obligarme a que me saque mi caramelito de miel y contestar sus preguntas de bardo? Porque no me preguntan sobre mi carrera, me preguntan siempre sobre bardo", concluyó la actriz.