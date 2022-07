Se aman en la ficción, se odian en la realidad: actores que no se pueden ver y actuan de pareja

Se sabe que la magia del cine todo lo puede. ¿Pero qué pasa con los intérpretes cuando las cámaras se apagan? En muchos casos, marketing mediante, el amor de las películas supera todos los límites y en más de una ocasión las parejas actorales continúan su relación fuera de su ámbito de trabajo.

Sin embargo, en esta nota nos inclinamos por la negativa y te contamos sobre las parejas que se amaban en la ficción pero se odiaban al grito de “corten”.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Aunque finalmente se terminaron amando, Rachel McAdams y Ryan Gosling comenzaron su relación con el pie izquierdo. La historia empezó el 7 de noviembre de 2002, en el rodaje de una de las películas románticas más exitosas del último siglo: Diario de una pasión, film dirigido por Nick Cassavetes basado en el libro The Notebook de Nicholas Sparks.

Según contaron los testigos tiempo después, los actores se llevaban tan mal que el propio Ryan le pidió al director que cambiara de actriz. Decía que era insoportable y que no toleraba su timbre de voz. Aún así, la obra terminó de filmarse y resultó ser un éxito de taquilla y una película obligatoria para los amantes del cine romántico.

Y como del odio al amor hay un solo paso, años después terminaron juntos. Estuvieron de novios del 2005 al 2007 y según las propias declaraciones del galán, “mi historia de amor con Rachel fue mucho más romántica que la película".

Leonardo DiCaprio y Claire Danes

Otras súper estrellas que se llevaban a los pelos se conocieron, precisamente, en la filmación de una de las historias más románticas de la historia: Romeo y Julieta. La espectacular versión de Baz Luhrmann de la obra de teatro de William Shakespeare contó con el protagonismo de dos actores extraordinarios: Leonardo DiCaprio (47) y Claire Danes (43).

Y aunque en la película la química es indiscutible, tiempo después se supo los pormenores de aquella relación. La encargada de contarlo fue otra de las actrices que formaron parte del elenco: Miriam Margolyes. Además de asegurar que el galán olía mal, debido al calor de México, país donde se filmó el drama romántico, aseguró que la actitud de Leo para con Claire era "desdeñosa y despreciativa".

Incluso, aseguró que la protagonista de Homeland estaba completamente enamorada de su compañero, que lejos de corresponder a ese amor, se comportaba de manera esquiva. “Era obvio para todos nosotros que ella realmente estaba enamorada de su Romeo, pero Leonardo no estaba enamorado de esta Julieta. Ella no era su tipo en absoluto. No sabía cómo lidiar con su evidente enamoramiento”. Y agregó:

"Leo no era sensible a sus sentimientos, la despreciaba y podía ser bastante desagradable en su entusiasmo por escapar, mientras que Claire era completamente sincera y muy abierta".

La conclusión evidente: ambos actores son extraordinarios.

Julia Roberts y Hugh Grant

Un lugar llamado Notting Hill es tal vez una de las comedias románticas más vistas de los últimos tiempos. Trata de una estrella de Hollywood que se enamora de un librero londinense y fue protagonizada por Julia Roberts (54) y Hugh Grant (61).

Al igual que las obras y los actores mencionados anteriormente, la química entre ambos fue uno de los factores que aseguró el éxito de la película estrenada el 5 de agosto de 1999 en Argentina. Sin embargo, según trascendió después, Hugh y Julia tenían la peor de las ondas: sé eran indiferentes. Tanto, que ni siquiera se reunían para pasar la letra.

Según cuentan, la mala relación comenzó cuando la protagonista de Mujer Bonita se enteró de un comentario fuera de lugar del inglés. Dijo que Julia tenía la boca tan grande que cuando la besaba podía escuchar el eco de su respiración.

Lo cierto es que esa indiferencia no tuvo ningún efecto colateral. Por el contrario, la película se transformó en un clásico de las comedias románticas. “Soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera". Frase inolvidable para terminar su historia.

Flor Vigna y NIicolás Cabré

En el plano local, las malas relaciones entre galanes y galanas también trascienden. Tal es el caso de Flor Vigna (28) y Nicolás Cabré (42). Los dos actores trabajaron juntos en la novela Mi hermano es un clon, producida por Polka en el año 2018, y según el libreto les tocaba ser pareja.

Fue el primer protagónico de la actual novia de Luciano Castro, aunque según contó, no tuvo la mejor experiencia. En una charla íntima con Ángel de Brito, varios años después de la transmisión de la serie en cuestión, Flor Vigna removió el pasado y contó sobre la pésima relación que tenía con quien era su pareja en la ficción: Nicolás Cabré.

Tal cual explicó la rubia, el conflicto se inició luego de que la ex conductora de Combate posteara una foto de la ficción en la cama con su co keeper. Y dijo: “Nunca hablé mucho del tema por miedo a no laburar tanto. Yo no comparto para nada los modos de laburar de él. Lo han dicho muchos”.

Luego agregó: “Lo sufrí un montón porque era mi primer protagónico. Se hablaba de dos minas disputándose a un chabón y era un garrón". Según explicó, el posteo le habría caído mal a la novia de aquel entonces del actor, Laurita Fernández, y desde entonces los tratos cambiaron.

“Entiendo que cuando uno tiene una trayectoria se lo agasaja mucho y se lo pone en el lugar de celebrity, pero hay cosas que les resultan más normales”.

En este caso, la pareja de la ficción pasó por la pantalla sin pena ni gloria.

Araceli González y Facundo Arana

Allá por el 2017, Araceli González (55) y Facundo Arana (50) compartían el escenario de la obra adaptada al teatro de Los puentes de Madison, una de las grandes películas dirigida y protagonizada por Clint Eastwood.

La versión argentina recorrió el país durante dos años, del 2017 al 2018, y en materias de entradas vendidas significó un gran éxito. Sin embargo, según confesó el productor teatral a cargo del proyecto, Javier Faroni, los actores se ignoraban completamente. "No hubo mucho diálogo en el elenco". Y agregó: "Creo que no se llevaban".

La obra fue dirigida por Luis Indio Romero. Aunque funcionó en la taquilla, todos recordarán la pésima relación de los amantes en la ficción. Según cuentan los presentes, en aquel momento los protagonistas, ambos con mucho carácter, tuvieron una fuerte discusión donde los insultos iban y venían.

A juzgar por las declaraciones de otros colegas (como Romina Gaetani), Facu es una persona intensa. ¡Pobre Clint! Nota mental: nadie deje de ver esa película.

Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli

Por último, Valeria Bertuccelli (52) y Ricardo Darín (65) son otros dos actores que en la ficción debían actuar de marido y mujer. Si bien su relación comenzó en buenos términos, se consideraban amigos, los roces del día a día terminaron con la buena onda.

Estamos hablando del protagónico que compartieron en la obra teatral Escenas de la vida conyugal, llevada a cabo entre el 2013 y 2014. Y aunque como en los otros casos, vendieron tickets por doquier, cuando se terminaba la función los intérpretes no querían ni verse.

Sobre todo Valeria. Ella fue quien hizo el primer descargo en una nota a Florencia Monfort para Página 12. Aseguró que entre "gritos y puteadas” se vivía un “pésimo clima de trabajo". Lo explicó así:

"Alguna vez escuché decir a alguien en la tele 'ay, pero por unos grititos' y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos".

Aunque Darín negó completamente las acusaciones, la mala onda entre ambos dejó enterrado todo el talento que tienen como actores.

Ya lo saben: la magia del cine puede ser engañosa.