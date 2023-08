"Se bajó el pantalón y...": el detrás de la pelea de Mora con La Tora y Nacho de Gran Hermano

Si algo le faltaba a la última exitosa edición de Gran Hermano, era que los culebrones entre sus ex participantes se hicieran escandalosamente públicos a través de los diversos streamings que manejan. Resulta que Mora Jabornisky recientemente contó cuáles fueron las razones que la distanciaron de la pareja que forman Nacho Castañares Puente y Lucila "La Tora" Villar.

"Estoy peleada con Nacho hace como un mes y medio, porque en mi cumpleaños pasó una secuencia que no estuvo buena y por eso él se fue antes", reveló la misionera. Según el relato que contó, hubo una situación extraña que se dio durante el festejo de su cumpleaños, que involucró a la chica de Berazategui y al subcampeón de la última edición del reality. "En un momento, estábamos ahí y La Tora me dice: '¿Me acompañás a buscar el cargador?' Y le digo: 'Tengo uno acá en el bolsillo'. Y me dice: 'No, no. A tu pieza. Quiero el mío'. Y yo digo: 'Pero a mi pieza, ¿vos decís?'. Y me dice: 'No, no. Vení vos conmigo'", contó Mora sobre el comienzo de la escena que la dividió con sus amigos.

"Justo me presta el celu, porque nos sacamos una selfie y le digo: 'Tora, tenés 98 por ciento de batería'. 'No, lo que pasa es que necesito el cargador', me contesta", agregó. Según relató Mora, luego de eso se acercaron hasta el dormitorio y allí fue que la situación bizarra se presentó frente a ella. "Como que La Tora se agacha para buscar algo, y cuando se levanta, se había bajado el pantalón. Y yo le digo: 'Amiga, ¿se te enredó el pantalón en las zapatillas? ¿Qué pasó?'", aseguró que le preguntó a su ex compañera.

La revelación de la misionera también expuso que, o bien tiene mucha confianza con La Tora o no es muy rápida para entender las dobles intenciones. "Como que no entendía muy bien lo que estaba pasando, y me dice: 'Te tengo que confesar algo'. Y yo le digo: 'Obvio, decime. Somos amigas, me podés decir lo que quieras. Pero vestite porque hace frío'", confesó Mora que le dijo a su amiga. "Estaba en bolas, para mí ella se quería cambiar. Estaba toda desnuda, como que se tiró en la cama, apagó todas las luces y me dijo: 'Vení'", añadió.

"Justo cuando me estaba por confesar algo, que para mí era que se quería cambiar de ropa, entró Nacho y flashó una que no estaba pasando", contó Mora en su stream, quien luego reveló cómo fue el accionar de su amigo. "Empezó: 'Tora, al final hiciste lo que me dijiste y no me avisaste, que dijimos que íbamos a hacerlo juntos'. Nada, se peleó y le dije: 'Amigo, andate. Estás flashando cualquiera. Yo estoy hablando con mi amiga, no sé qué estás viendo vos'", se excusó.

El relato que brindó la misionera contó con muchas partes que, si bien no son inverosímiles, demuestran una abundancia de ingenuidad por parte de ella. "Encima como que La Tora vio como que yo estaba con mucha ropa y me empezó a sacar cosas... no sé. Fue rara la secuencia", completó la versión, como para que quede todo más enturbiado aún. Para finalizar la historia, Mora detalló que le volvió a hablar a Nacho para solucionar la rivalidad que se había abierto y que la respuesta del ex hermanito no fue nada positiva. "Cuando le hablo a Nacho y le digo qué onda, por qué reaccionó así me dice: 'Preguntale a tu noviecieta'. No sé, no entendí muy bien", insistió.

La anécdota recuerda al fragmento de La Bolsa de Bersuit Vergarabat que asegura que "para darse cuenta, no hay que ser muy pillo". O pilla, sería en este caso. Es que, sin ánimos de ofender a nadie, no hay que ser muy avispada para entender lo que sucedió en ese cumpleaños, según el relato de Mora.