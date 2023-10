"Se besaban, se tocaban y...": Witty se fue al pasto y reveló cómo fue el trío con Francese y Rincón

La pelea que protagonizaron Belén Francese y Andrea Rincón en Podemos Hablar (PH), durante la cual la recién bautizada evangelista negó haber tenido un acercamiento sexual con su colega, volvió a escalar. Es que el bailarín Martín Witty contó que tuvo un encuentro sexual con las dos, durante un festejo que organizó Moria Casán durante una temporada teatral en la Costa.

"Era Bravísima lo que estábamos haciendo en teatro con Carmen Barbieri. Fuimos con Belén a esa fiesta, no pudimos llevar a todos porque era para algunos", reveló el artista. "Yo la fui a acompañar a Belén porque nos llevábamos bien", reconoció en LAM, intentando bajarle el precio a si eran o no novios. "Yo con Belén tenía una relación, no éramos novios pero estábamos todos los días y trabajábamos juntos. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella", agregó.

"Lo que pasó fue que en la fiesta estaba Rincón, entre otros personajes que estaban disfrutando, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad, había habitaciones. Yo estaba en una habitación con Belén y golpean la puerta -varias veces- y era Andrea. De esto me entero unos minutos después porque ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto", describió el bailarín.

Ante la insistencia de "las angelitas" para que repita lo que vio y confirmar lo que negó Rincón, Witty aseguró que hubo "besos en la boca", que "se besaron y jugaron con eso". "No sabría decir si fueron besos sexuales, como dice Ángel", explicó en referencia a las afirmaciones de de Brito.

"Yo estaba tirado en la cama esperando que vuelva Belén, y yo veía la figura de dos mujeres, hasta el momento no sabía que era Andrea", continuó el ex Bailando por un Sueño. "Se acercan a la cama y empieza todo un juego de que Andrea le dice a Belén: 'Ah, no estás sola, no estás sola'. Yo creo que fui un instrumento en ese momento", aseguró. "Fueron reiterados los golpes en la puerta. Abría la puerta y no había nadie", contó sobre la llegada de la ex Gran Hermano.

De Brito le preguntó qué sintió cuando vio que la tercera que iba a acompañarlos era Rincón. "Me encantó. Yo dije: ‘Gracias Dios por tanto’. No se podía pedir más para esa noche. Son dos diosas", confesó Witty.

Sobre cómo fue que terminó todo el momento íntimo, el bailarín contó: "Belén en un momento se pone celosa y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para dónde ir, estaba en medio de algo groso. Y, cuando digo algo groso, es algo groso. Hubo intercambios de todo tipo. Es hermoso. Imaginate que entre dos personas se pueden dar amor, entre tres personas se pueden dar más amor".

"Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera, en todos los lugares donde trabajé, la bisexualidad", afirmó Witty. "No sé por qué se alarmaron tanto y se rasgaron las vestiduras. Por un lado entendí que no quiera contar algo que pasó, pero por otro lado tampoco la tildes de mentirosa a Belén, que no estaba mintiendo, es más, le estaba sacando un poco de peso, cosa que no estoy haciendo yo", añadió.