"¡Se cagaron en Dieguito, tiene nueve años!": Ojeda estalló y destapó la olla de los MF

Sigue la interna de los herederos de Diego Maradona. Después de la polémica que se desató por el homenaje en los Martín Fierro, Verónica Ojeda habló por primera vez del desaire que sufrió su hijo, Dieguito Fernando, y de las duras críticas que realizó Dalma Maradona. "¡Se cagaron en Dieguito, tiene nueve años!", disparó.

Un día después de la polémica, Ojeda recogió el guante y denunció cómo fue el operativo para que su hijo no subiera al escenario. Tal y como publicó BigBang, la decisión de que se quedara en la mesa (los ubicaron en el fondo, justo al lado de los baños) se tomó a último momento.

"Tiene nueve años. Tuve que prepararlo para que enfrente todo este momento, porque no sabía cómo iba a reaccionar con tanta gente. Dieguito iba a subir al escenario, esa era la idea. Cuando Luis Ventura me llama, me dice que quería que fuera Dieguito a los Martín Fierro a representar a su papá; le agradecí por pensar en él", arrancó Ojeda en diálogo con el ciclo radial de Jorge Rial, Argenzuela.

Ojeda preparó a su hijo y fue una de las primeras en llegar a la ceremonia. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando ingresó al salón y le indicaron que su mesa se encontraba en el fondo, justo al lado del baño. Una de las peores ubicaciones y a las que históricamente APTRA asigna para los invitados "de menor envergadura".

"A los familiares de los homenajeados siempre los ponen por lo menos en un costadito o cerca del escenario. Me resultó muy extraño que de repente haya habido un cambio total y absoluto (de lo acordado). Que Dieguito no pudiera subir al escenario. Nos pusieron en la última fila. Eso particularmente no me afectó porque lo veía feliz a Dieguito, pero exploté cuando me preguntó: '¿Cuándo voy a subir al escenario?'", reconstruyó.

Años atrás, Ojeda reveló que el hijo de Maradona fue diagnosticado con un Trastorno Específico del Lenguaje y, pese a eso, el nene de nueve años se había preparado para poder decir unas palabras en homenaje a su padre.

"Habíamos armado con Dieguito unas palabras lindas para que dijera sobre el escenario. Él estaba preparado y esperando subir al escenario para decir algo lindo sobre su papá. A Verónica Ojeda matala, asesinala, puteala; decí lo que se te cante de Verónica Ojeda. Pero a Dieguito no, loco. ¡Basta! Tiene nueve años. Se cagaron en Dieguito y a la gente del canal, que organizó eso, no le importó nada mi hijo", denunció.

En su descargo, Ojeda resaltó que la decisión de que no subiera al escenario se tomó a último momento y con Dieguito ya en el salón: "Lo primero que hice cuando Ventura me llamó fue reservar una habitación para que Dieguito pudiera estar tranquilo. Fui súper temprano. Lo armé todo yo, lo pagué. Nadie me dio ningún canje de nada. No molesté a nadie y lo preparé a Dieguito".

"Cuando ingresamos al salón, vino una chica y nos llevó a la mesa. Le dije: 'Esto es una cargada'. En ese momento, no dije nada por respeto a Luis, a APTRA; que se portaron súper bien con Dieguito. Le prepararon hasta una comida especial. En ese momento, esa chica me dijo que no iba a poder subir por decisión del canal, porque no querían tener problemas con las internas familiares", disparó.

Ojeda apuntó contra las autoridades del canal que transmitió la ceremonia. "Lo que no entiendo es por qué no las invitaron a las otras hijas si no querían tener problemas. No dijo sólo a Dalma y a Gianinna; Jana por ejemplo o Junior".

"A Dieguito en ese momento todas las cámaras de Telefe estuvieron con él en todo momento y pedían cosas de él. Hubo una mano negra. Alguien llamó por teléfono o algo pasó. No acuso a nadie, pero algo pasó", sumó.

Ojeda también reveló que mantuvo una conversación antes de la ceremonia con Claudia Villafañe, por la posibilidad de que Benjamín (el hijo de Gianinna con Benjamín Agüero) también subiera al escenario. "Lo único que dije es que lo charlara con la familia y que me avisara, porque de mi parte creo que son dos criaturas que hablaban a su abuelo y a su papá. Con todas las diferencias que tengamos, son niños y me parecía lógico, bueno y lindo que estén los dos. Pero ambas partes sabíamos que iba a haber un homenaje".

"El que agarró el teléfono y dijo: 'Bajen a Dieguito', es de muy mala leche. Es una falta de respeto. Nueve años tiene Dieguito, nueve años", disparó.