Se calienta Masterchef Celebrity y Donato de Santis reveló quién es su favorito: "Es interesante"

Luego de una exitosa primera temporada, Telefe comenzó a transmitir anoche la segunda edición de Masterchef Celebrity. El reality irá de lunes a jueves y los domingos se mantendrá la Gala de Eliminación. El estreno fue un éxito y contó con la participación de Andrea Rincón; Alex Caniggia, Flavia Palmiero; Juanse, cantante de Los Ratones Paranoicos; Cae; Cande Vetrano; Daniel Aráoz; Fernando Carlos y María O'Donell.

También son parte de la competencia culinaria Mariano Dalla Libera; Hernán "Loco" Montenegro; Dani "La Chepi"; Gastón Dalmau; Sol Pérez; Claudia Fontán y Georgina Barbarossa. El ganador de la competencia se llevará como premio $1.200.000 (200 mil pesos más de lo que se llevó Claudia Villafañe, campeona de la primera edición) y, además, una beca de un año para estudiar en el prestigioso instituto de gastronomía, Mausi Sebess.

Palpitando lo que será el inicio de esta segunda temporada del programa emitido por Telefe, Donato de Santis -uno de los jurados junto a Germán Martitegui y Dmián Betular- dio algunos detalles de lo que se verá con los nuevos participantes y hasta se animó a adelantar quién es su favorito. “No podemos adelantar tantas cosas porque va a hacer una nueva temporada y no puede ser una copia del primero“, dijo el jurado en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

El cocinero manifestó su deseo de que esta segunda entrega sea una copia "en términos de éxito" de la competencia que finalmente terminó ganando la mamá de Dalma y Gianinna Maradona. “Esperamos que sea una copia en términos de éxito pero va a tener sus condimentos particulares para entretener al público aún con cosas más copadas“, sostuvo.

Con respecto a los famosos que serán parte de la competencia, De Santis no pudo evitar hablar de alguien en particular: “Se está perfilando interesante, Juanse es un personaje, nos vamos a divertir, hay que mirar el programa pero sin ser partidario. Juanse para mí puede sorprender. No tengo la menor idea. He pasado varias situaciones divertidas con él, como músico, hay que ver como cocinero. Puede tener un par de ases en la manga".

El cantante de "Los Ratones Paranoicos" ya era una personalidad peculiar debido a que no se lo vio mucho en la pantalla chica y tiene un gran carisma, pero el italiano sorprendió al describirlo: “Juanse para mí puede sorprender. No tengo la menor idea. He pasado varias situaciones divertidas con él, como músico, hay que ver como cocinero. Puede tener un par de ases en la manga“.

Pero para no ser señalado por favoritismo, tal y como le ocurrió a Martitegui con Vicky Xipolitakis en la primera edición, De Santis también dio algunos otros nombres interesantes para la competición: “También está Georgina ahí también puede sorprender, a Carmen Barbieri le puede dar algún consejo Fede Bal“, concluyó.