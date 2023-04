"Se cansó, está harta": la drástica decisión que tomó La China con el auto que le regaló Rusherking

Luego de que la pareja de Rusherking y la Eugenia "La China" Suárez terminara abruptamente, según trascendió por una discusión en la cual el santiagueño sintió que no tenía el apoyo suficiente de su novia, ahora, y a partir de las crudas críticas que recibió en las redes sociales, la actriz decidió devolver el auto que su ex le había regalado para su cumpleaños 31.

Cabe recordar que el 9 de marzo, el músico le había obsequiado un Volkswagen New Beetle 2005 descapotable. Un modelo de colección tasado en 20 mil dólares, que generó una sonrisa enorme en la cara de la ex Chiquititas cuando fue revelado. Ahora, parece que además de haber terminado el amor entre los dos tortolitos, también terminó la excitación que le produjo el nuevo rodado a la actriz.

Según contó Julieta Camaño en el programa radial Valentonados, la China ya devolvió el auto para cerrar definitivamente la historia que la unió al cantante santiagueño de nombre Thomas Nicolás Tobar. "Tras la ruptura, ella recibió un montón de críticas con respecto a este tema. Después de las desmedidas críticas en las redes sociales, se cansó y, según nos contó una fuente que no voy a revelar, ella está harta y devolviendo el auto", detalló Camaño.

La información precisa del vehículo es que está anotado en el Registro Automotor N° 7 de Olivos a "a nombre de la China Suárez". También se confirmó que ya está hecho el pedido de transferencia. La noticia generó sorpresa en muchos de sus conocidos porque se sabe que el auto "era su preferido y él se lo había regalado", según relató Camaño.

Además, el color había sido muy difícil de conseguir, por lo que se sabe que el santiagueño hizo mucho esfuerzo en mover cielo y tierra para conseguirlo. En las últimas semanas, la relación sentimental que unió a los dos protagonistas terminó luego de 11 meses de romance apasionado y demostraciones públicas de amor y afecto. Esto fue comunicado por la actriz con un mensaje en su Instagram.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió la China.

Rusher, por su parte, también aclaró el fin de la relación entre ambos en sus redes: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

Luego de esos sentidos obituarios a su relación, aparentemente el cantante ya estaría camino a dar vuelta la página. Esta conclusión es porque una de las primeras cosas que hizo tras su separación fue comenzar a seguir a Julieta Poggio, la tercera de la última edición de Gran Hermano. "¿Saben quién me siguió? Rusher. Lo cuento porque recién se separó de la China Suárez. Igual todavía no hubo mensajes, pero sí me parece lindo", reconoció la bailarina.