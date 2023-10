¿Se confirmó “Occhiamín”?: por qué afirman que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están de novios

Una vez más, los rumores de romance unen los caminos de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato. Si esta historia le suena conocida es porque ya sucedió varias veces. Cuando se conocieron, en Bailando por un Sueño, los rumores de infidelidad a Flor Vigna con la bella morocha inundaron los portales. Dos años después, en 2021, con Luzu TV en pleno éxito y ambos como dupla del programa, los programas de espectáculos hablaron de su supuesto noviazgo. Y ahora, todos indican que la joven pareja dio inicio a una relación.

Antes de entrar en detalles, hay que entrar en un breve historial sobre sus supuestos ideas y vueltas. Además de su nunca probada relación amorosa durante el Bailando, cuando fueron la pareja de baile más querida, en 2021, a pocos días de que Flor Vigna blanqueara su relación con Luciano Castro, las versiones apuntaron sobre la historia de amor con Flor. “Nico Occhiato se está yendo hoy mismo de fiesta el fin de semana al Soho en Carlos Paz, a la pool party con todos los compañeros del trabajo”, lanzó por aquellos días Virginia Gallardo, a modo de primicia.

Entonces, cuando cuando Adrián Pallares lanzó la bomba: “¿Se va con Florencia Jazmín? Le llega a todo el mundo, ¿no? La versión del romance de Florencia Jazmín y Nico Occhiato, pero hace meses”. A eso, Gallardo le agregó: “Sí, de romance entre ambos, hace tiempo ya. Flor Jazmín es su compañera de trabajo en la radio, eran compañeros en el Bailando y ahora se van todos juntos este fin de semana a una pool party en Carlos Paz, creo que son cuatro porque vuelven las fiestas en la pileta con espuma”.

Los años pasaron y el éxito fue en aumento. Nico y Flor se convirtieron en los streamers más vistos del país. Y para ambos llegó el amor por otros lados. Mientras él prefiere el bajo perfil y no blanqueó ninguna pareja, ella sacó a la luz que se había puesto de novia con Agustín Franzoni, otro miembro de Luzu. Pero el amor duró apenas tres meses. En junio de 2023, Flor se quebró en pleno programa.

Tal como suelen hacer en la apertura de cada mañana, los integrantes eligieron temas musicales para los primeros minutos de la transmisión. Para aquel día, alguien eligió Amiga Mía, de Alejandro Sanz. Y mientras el tema sonaba de fondo, se quebró: “Quiero llorar, es una soreta, ¿cómo me va a poner esta canción?”. Y siguió: “Lo di todo por fingir demencia”. Fue ahí que Momi Giardina, compañera de ella, se paró y le dio un abrazo.

De esa manera sacó a la luz que la Franzomín, como habían bautizado a la pareja, ya no quedaba nada más que los recuerdos. Hacía tres meses habían contado que construían un vínculo y que no eran novias porque no quería ponerle rótulos a la pareja. Para sus fans, el romance había comenzado en 2021, y por eso había varias fotos de ambos en sus redes sociales.

Pero ahora, se conoció algo nuevo. En el programa del jueves, Flor hablaba en el programa cuando dio un ejemplo que para muchos fue un blanqueo. “Imaginense que nosotros estamos en pareja”, dijo mientras se sonreía y señalaba a Occhiato. Entonces, desde el control, el resto de sus compañeras empezaron a gritar y a aplaudir.

Fue ahí que empezaron a cantar todos “¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡Confirmado!”, y enseguida comenzaron a gritar “¡Occhiamín!¡Occhiamín!”. Ellos solo sonreían y se miraban con mucha complicidad. Al final, Flor Jazmín Peña repitió, sonriente pero en tono serio: “Estoy en pareja con Occhiato”, y otra vez los aplausos y las felicitaciones se multiplicaron. En los posteos en redes sociales, sus seguidores se alegraron por la supuesta nueva noticia. ¿Será verdad?