Se conoció el resultado del ADN de Magalí Gil, la presunta sexta hija de Diego Maradona

La herencia de Diego Armando Maradona sigue siendo un tema de debate cuasi nacional. De hecho, ahora se terminó de confirmar que el ex capitán de la selección argentina y campeón del Mundo no es padre de Magalì Gil, la joven de 25 años que había comenzado su juicio por paternidad recientemente.

La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. “Magalí Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días", tuiteó el periodista sobre la joven que quería saber si era o no hija del difunto Maradona.

"Mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación. Siempre fue tan simple como resolver mi identidad, y saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Yo no voy a parar hasta saber la verdad", dijo el 2 de diciembre pasado, cuando el astro del fútbol ya estaba fallecido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De esta forma, Los hijos reconocidos legalmente de Diego son cinco: Dalma y Gianinna, producto de su matrimonio con Claudia Villafañe; Diego Armando Jr, por su relación con la italiana Cristiana Sinagra; Diego Fernando, con Verónica Ojeda, y Jana, hija de Valeria Sabalain, una mujer que conoció en la discoteca La Diosa. A la par existen otros reclamos por la paternidad de Diego según contaron en varias entrevistas los abogados de toda las partes de la sucesión.

La noticia, además, se conoce horas después de que las hermanas de Diego rompieran en silencio en una nota que le dieron al periodista Luis Novaresio en el programa Debo Decir, que terminó por dinamitar la relación que quedaba entre ellas, Claudia y las hijas de Maradona,

Es que ayer tanto Cali como Ana dijeron que sus sobrinas eran unas irrespetuosas, y que además en muchas ocasiones se habían portado mal con ellas. Ante estas declaraciones, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe no tardaron en salir a responder y, furiosas, hicieron un vivo de Instagram para aclarar los tantos.

En el comienzo de la charla, la hija mayor del ex futbolista comentó que era falso que no había invitado a sus tías a su casamiento, aún cuando ambas afirmaron que Dalma les había enviado la invitación solo 24 horas antes. "Es todo mentira lo que dijeron, saben que las llamé", sostuvo.

Luego, Cali y Ana dijeron que durante el velorio de Diego ni Claudia ni sus sobrinas estuvieron junto a ellas, y que incluso las dejaron aparte y ni siquiera les hablaron.

"Qué paso que la tía Kitty no registró que la llevaste abrazada todo el cementerio", le preguntó Dalma a Claudia, a lo que Gianinna agregó: "Tuvo amnesia".

Por su parte, la rubia reveló que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con sus ex cuñadas, pero que nunca recibió respuesta: “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”.

“No voy a contestar cosas del velorio porque es una bajeza”, sentenció Dalma y agregó: “¿Que nosotros nunca los quisimos (a sus siete tíos)? Cuando una persona forma una familia, sería espectacular que esos ocho hermanos entiendan que esa persona formó su familia. Hay algo que sucede. Son ocho hermanos y van formando familias”, comentó.

Sobre esto, de inmediato Claudia Villafañe agregó: “Hay muchos amigos, gente que compartió momentos, y no habla por respeto a tu papá”. “Si pudieran hablar todos los que tienen que hablar, esto se terminaría en dos minutos”, agregó.

“No está todo podrido. Para nosotras no. Como ellas no tienen problema con nosotras, nosotras no tenemos problemas con ellas. Nunca nos quisieron. No es una novedad esto", sentenció Dalma.