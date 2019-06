Se conoció la identidad del cura que fue padre de Fernando Dente: dejó los hábitos y formó una familia

“Soy hijo de un cura”. Fernando Dente dio a conocer esta noticia que no solo generó sorpresa, sino que además lo enfrentó con sus hermanos: Tomas, Lucas y Guido. El actor le brindó una entrevista a la revista Gente esta semana y sacó a la luz un secreto guardado bajo llave: contó que su verdadero papá no era José Dente, sino que es fruto de una relación extramatrimonial que Adda, su mamá, tuvo con un sacerdote.

A raíz de esta revelación, el programa Confrontados, que se emite por El Nueve, dio a conocer la identidad del verdadero padre de Fernando Dente. Se trata de Fernando Otero, el actor lleva su mismo nombre, un ex docente y sacerdote del Colegio Marianista de Caballito que supo ser profesor del mayor de los hermanos Dente: Guido, y que fue coordinador de los grupos matrimoniales de los padres de los alumnos del colegio.

''El cura fue profesor de catequesis y asesor espiritual en la época que se relacionó con Adda, esta persona dejó los hábitos, pero ella no se separó, y al no poder formar familia con Adda formó otra familia, que hoy está furiosa y también le reclaman haberlos expuesto’’, contó Rodrigo Lussich.

Según el periodista el ''cura'' era el profesor de catequesis de los Dente en el colegio Marianista del barrio de Caballito, al que los hermanos concurrían. “El ex cura era muy amable, respetado y muy querido en el ámbito escolar, y cuentan que el romance con Adda era conocido por todos en el colegio, menos por José, el padre del resto de los Dente”, señaló.

Otero conoció a Adda en medio de una de las tantas crisis de pareja que la mujer tuvo con José, que a pesar de que amaba a sus hijos, tenía problemas con el alcohol y era violento. Al conocerlo, Adda se enamora del sacerdote y comenzaron a salir juntos por un tiempo a escondidas. Sin embargo, durante la relación extramatrimonial, ella quedó embarazada.

Por esta misma razón, el cura le habría ofrecido irse con ella y abandonar los hábitos, algo que Adda finalmente no aceptó al reconciliarse una vez más con José. Ella y el padre del resto de los hermanos Dente decidieron celebrar la reconciliación con una “mini luna de miel” y a los pocos meses nació Fernando.

Según le contó el actor a Gente, su mamá antes de morir “se sinceró y me reveló que soy hijo de un cura. Ella –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura (así le dirá para preservar su nombre) le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos”.

Sin embargo, según sus propias palabras, fue entonces cuando José “le propuso volver con un viaje de ´reconciliación´ a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur! Cuenta la leyenda que –por algunas cuestiones– yo llegué a tener contactos esporádicos con ´el cura´, hasta antes de tener edad como para poder contarlo".

Fernando Dente recordó que intentó contactarse con su verdadero papá, pero aclaró que éste le respondió “friamente” por mail. "Me respondió muy fríamente. Siempre encontraba excusas para dilatar el encuentro. Hasta que finalmente me visitó en mi departamento (ya vivía solo). Tuvo cero tacto. Y detecté que había quedado algo resentido de aquella pasión”, contó.

Y cerró: “Lo primero que dijo fue: 'Bueno, sería ideal que hicieras un tratamiento psicológico'. Entre tanto le pregunté cómo había hecho para no hacer nada durante tantos años. '¿Sabés cómo?', me dijo. 'Puse a vos y a tu mamá en un cofre bajo llave y lo tapé con cemento'". Sus dichos originaron una interna familiar que no solo involucra a sus hermanos, sino que también hay tías, hermanas de Adda, y otros miembros de la familia que no estaban interesadas en que esto se haga público.