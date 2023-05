Se convirtió en lo que juró destruir: Marian Farjat criticó a Wanda Nara por su aspecto físico

En las últimas horas, Marian Farjat compartió un evento con Wanda Nara, y pese a tener su contacto en las redes sociales, optó por dedicarle unas palabras. Esto lo hizo, ya que afirmó que la conductora la miró de mala forma cuando ella le expresó su amor: “Además de todas las hamburguesas ¿A quién se comió esta piba?”.

Su comentario gordofóbico y machista, como si comer o tener cierto peso estuviera mal, atrasa no solo en cuanto a las palabras que le dijo, sino también en la forma de vincularse entre las mujeres. “Holiiii que ondis, hace mucho no pasaba por acá. Anoche me invitaron a un evento en el que estaba Wanda y en un momento le dije: Wanda sos lo más te amo! Y me miró con cara de orto real”, escribió la ex GH en su cuenta de Twitter.

Si bien la ex participante de la edición 2015 tiene casi 275 mil seguidores, la mayor parte de ellos la trató de retrógrada: “¿Y cuál hay si se comió todas las hamburguesas? Dios, dejen de usar como insulto el comer enfermas”. Otro de los más likeados fue: “Te tuviste que operar toda Marian para seguramente sacarte la inseguridad de ser narigona y un par de cosas más e insultas e insinúas de gorda a Wanda?”.

Cabe destacar que en las últimas semanas, Marian reveló en un programa que se operó por primera vez la nariz a raíz de comentarios que le hicieron sobre su gran tamaño, algo que le generó inseguridades. Además, producto de esa intervención, la joven sufrió una mala praxis, ya que según su relato, no puede “respirar bien”.

Sus comentarios y sus acciones hicieron real el dicho “me convertí en lo que juré destruir”. De hecho, un recuerdo no menor, es que en el 2018, Marian compartió un tweet defendiendo a la conductora por las agresiones que recibía por su aspecto físico.

“Que gente de mierda la que compara una mujer con otra mujer. ¿Acaso no somos todas iguales? No cambiamos más. ¡Qué linda enseñanza le dan a sus hijos! Vergüenza. Dejen en paz a Wanda Icardi que con sus kilos de más es una diosa igual y yo me la chapo”. Bueno, si es que se puede decir defender. Una de cal y una de arena.

No obstante, Marian le dedicó dos tweets cariñosos a diversos famosos que también estuvieron presentes. “También estaba Marcos de GH y me saludo, Juli Poggio me la volví a cruzar y me abrazo. Yanina Latorre hablamos un ratito, estaba con su hija súper copadas como pre (me hicieron reír mucho) y entre otros todos muy buena onda, ellos merecen mi respeto”.