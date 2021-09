¿Se despegó de Canosa? Luis Novaresio reveló cómo es el vínculo real y habló de la salud de la conductora

Fueron días agitados para Viviana Canosa. Después de denunciar que sufrió un robo por parte de un motochorro cuando se dirigía a América para cubrir las elecciones del pasado 13 de septiembre, la conductora siguió ausentándose de su ciclo. Mucho se especuló en torno al motivo: algunos mal pensados sugirieron que se debió a su expreso apoyo al "ala más dura" de Juntos por el Cambio que no logró imponerse en las internas, otros en cambio deslizaron que podría haber contraído Covid-19 debido a que su hija, Martina, asiste a la ORT: escuela en la que semanas atrás se desató un brote interno del virus.

Frente a la especulación, Canosa publicó en Twitter un certificado de su médico personal y un estudio de PCR negativo, dando por terminado el capítulo de si había o no contraído el virus. "Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar 'raros entendidos', aquí el certificado de mi doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos, me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero", escribió el domingo pasado. El diagnóstico oficial: cuadro de infecciones respiratorias agudas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En un mano a mano con Ángel de Brito, quien habló del tema fue Luis Novaresio; su "compañero de pase" en A24. "Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés", advirtió el conductor de Debo decir.

De Brito resaltó que en los estudios presentados por Casona se evidenciaba que no tenía anticuerpos, a lo que Novaresio aclaró: "Fue un estudio de anticuerpos, no un PCR. El PCR es el que determina si estás cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, el que determina si tenés anticuerpos de cursas el virus". Pícaro, De Brito la condimentó con un lapidario: "Quiere decir que entonces Viviana no se vacunó".

Novaresio esquivó la polémica y explicó cómo es su relación con Canosa: "No sé (si se vacunó). En el año la vi dos veces. No compartimos estudio, ella está en el uno y yo en el cuatro; no nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es sólo el pase, porque no nos vemos".

Pensamos distinto en un montón de cosas: en el tema covid, en el tema aborto, en el tema del lenguaje inclusivo"

Consultado por algunos momentos de tensión que se vivieron en los pases, Novaresio reconoció: "Tuvimos momentos heavy, pero esto es laburo y, como siempre digo, el laburo no es un club de amigos. Si después surgen los amigos buenísimo, pero pensamos distinto en un montón de cosas: en el tema covid, en el tema aborto, en el tema del lenguaje inclusivo. El pase es un poco la televisión, parece que vamos a estallar, pero no; aunque un par de veces nos hemos llamado para decir: 'Che, te pido disculpas si esto te jodió, no era la intención'. Jugamos a cambiar ideas potentes porque los dos somos bastante bravos, pero está todo bien".