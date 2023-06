"Se despiertan las hormonas cuando sos adolescente": la repudiable frase con la que Susana defendió a Marley

La semana pasada, la Cámara del Crimen revocó la libertad de Marcelo Corazza y ordenó su detención al considerar que cometió el delito de trata de menores con fines de explotación sexual, en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan a 1999 y por la cual hay otros implicados.

Casi en simultáneo, Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, fue denunciado por presunta “violación de menores” por un hombre que decidió reservar su identidad y se presentó en la Unidad Regional II de Oberá, en Misiones. En el documento, fechado el viernes 2 a las 10.30 de la mañana, se lee: “Se hizo presente una persona, cuyos datos mantuvo en reserva, expresando que hace varios años atrás, en ocasión en que realizó un viaje a la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, asistió a una casa quinta, no aportó mayores datos ni del lugar donde se ubica ni del propietario, en el cual se encontraban reunidos varios mediáticos, reconociendo entre ellos a los conductores famosos: Marley y Marcelo Coraza”.

Y continuó: “Al primero lo llamaban: ‘El Porteño’ y al otro ‘El Bonito’. En el lugar habían varios menores de edad, varones, de quienes no sabe la identidad, pero juzga por su aspecto que eran niños. Los nombrados mediáticos mantenían relaciones sexuales explícitas con los menores. Se aguarda directivas del Juzgado de Instrucción en Turno, Dr. Horacio Heriberto Alarcón, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Ciudad de Oberá. Se hace constar que esta persona se hizo presente en la Unidad Regional acompañado por el periodista Enrique Ortiz”.

Aunque en la denuncia no están bien escritos los nombres de los acusados, la Justicia explicó que cualquier víctima puede utilizar apodos ya que se encuentra contemplado en el Código Civil, y se puede usar en “materia penal siempre y cuando adquiera notoriedad pública”. Ahora dicha denuncia quedará en manos de la Justicia que iniciará una investigación sobre el tema en cuestión.

Y si bien ni Marley, ni Telefe se pronunciaron aún al respecto, quien sí se refirió al tema fue Susana Giménez, íntima amiga del papá de Mirko. Durante la noche del lunes, la diva asistió a un evento de moda de una reconocida marca de cosmética y, antes de retirarse, brindó una mini conferencia de prensa con todos los periodistas presentes. Allí, le consultaron sobre las acusaciones que recaen sobre Marley y afirmó: "Eso debe haber prescripto hace 35 años".

La Su calificó al conductor de Telefe como "una persona maravillosa" y remarcó que "no le preocupa para nada" esta denuncia en contra de su amigo. "Antes no se hablaba de eso y él tiene un hijo al que adora con toda su alma y me parece cruel que la gente siempre quiera sacar plata al que trabaja. Ahora esto es un lío pero antes no, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente..."., atinó, ganándose el repudio de propios y extraños en las redes sociales.

Cabe mencionar que el jueves 1° de junio, una presunta víctima de abuso denunció a Marley públicamente a través de la pantalla de Crónica TV. El hombre salió al aire con un pasamontañas y habló sobre la supuesta red a la que pertenecía Corazza, que el último miércoles fue trasladado a la cárcel de Ezeiza por ser el presunto coautor del delito de asociación ilícita con fines de trata de menores. Durante el móvil desde Misiones, el hombre afirmó: "Yo llegué a verlo a Corazza. Te hacían llegar la propuesta por intermedio de otras personas. No estuve con él”. Y agregó: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".

Fue entonces que al ser consultado sobre si había sido abusado por conductores de televisión, el hombre lanzó: "Un conductor de televisión del canal de las tres pelotas. Tengo miedo, tengo familia, esta gente tiene un pode tan grande y oscuro, tanta perversidad. Nadie te asegura nada". Y fue ahí que dijo: "Marley". Horas después, realizó la denuncia en la comisaría.