"Se dice emperador y larga horrible hedor": acusan a Alex Caniggia de ser sucio y tener olor a pata

Una nueva acusación para un mediático. Y esta vez por mugriento. Alex Caniggia, hijo del ex delantero de la selección argentina Claudio Paul Caniggia y de la ex modelo Mariana Nannis, dista de dejar de generar polémicas en cada lugar en donde va o en cada programa en el que participa. Pero por primera vez la cuestión troncal no está en sus dichos, en sus modos o formas sino más bien en su higiene personal.

¿Qué fue lo que pasó? El Gerente General del hotel en donde se hace el reality El Hotel de los Famosos, Gabriel Oliveri, aprovechó una entrevista en Ciudad Magazine para ventilar los detalles que algunos participantes le cuentan. Ante la pregunta de Pampito sobre quién era el más sucio de todos los famosos dentro del hotel, Oliveri no dudó.

“A mí me dijeron que Alex usaba zapatos importados, pero que no se lavaba ni las patas”, dijo ante la sorpresa de todo el panel del programa que quería saber más. Es que una de las dudas centrales es de dónde había salido ese dato. “A mí me dijeron que Alex… repito, me dijeron, esto no lo digo yo. Mucho zapato importado, mucho Gucci, pero no se lava los pies y dicen que tiene un olor a pata terrible”, resaltó Oliveri.

¿Quién fue la participante que le habría confesado esto? Bueno, según el propio Oliveri el dato surgió de una charla que mantuvo con Sabrina Carballo. “Que tenía un olor a pata terrible, me lo dijo Sabrina”, agregó.

Ya con la fuente revelada el Gerente General del hotel empezó a recibir más y más preguntas sobre cómo fue todo el episodio. A lo que él tampoco se negó de ventilar. “Fuera de cámara Sabrina me dijo: ‘Mucho Gucci en el zapato, pero hace tres días que no se cambia las medias’. Y que estaba lleno de arena. Alex, muy mugriento”, dijo para cerrar con un “lo tildaron de tener olor a pata” por si aun quedaban dudas sobre lo que estaban hablando.

De hecho, en la producción del programa le dedicaron diversos raps de los que le gustan a él y que suelen dedicarle detrás de cámara: "Es un barat que no se baña y apesta"; "Se dice emperador y larga horrible hedor" y "Si es tan millonario, que se dé un buen baño".

Pero esa no fue la única declaración que dejó. Como pasa en todos los realities, el tema del sexo es una cuestión tabú. Si se puede tener, si los participantes lo tienen, cómo se esconda, hasta qué punto se puede mostrar, etcétera. Consultado al respecto una de las primeras cosas que aclaró es que las personas del staff fijo pueden tener cualquier tipo de relación con los huéspedes y que no hay ninguna regla que lo impida.

Hecha la aclaración, Oliveri redobló la apuesta. Espero que haya sexo, porque el sexo es salud”, dijo. “¿Pero ya hubo sexo en el hotel?”, indagó Carmen Barbieri, y él se sinceró: “Yo creo que sí… Es más, puedo afirmar que hubo gente ensabanada. Lo confirmo. No digo nada más porque me rajan”.