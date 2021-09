“Se dice que soy hueca”: el extraño jingle de campaña electoral de Cinthia Fernández

A mediados de junio, Cinthia Fernández confirmó que sería precandidata a diputada provincial por el partido UNITE, del que ya forma parte Amalia Granata. “¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”, escribió entonces en su cuenta oficial de Instagram.



En sus redes sociales, Fernández prometió que iba a pelear por los derechos de las mujeres y también “de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, y por la minoría de hombres que sufren esta situación".

Pero, el principio de su campaña electoral no fue lo que podía esperarse de una persona que desembarca en la política. ¿Por qué? Fernández posteó una foto desnuda en Instagram y le agregó la frase: "¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí? ¿O que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… Vayamos a lo importante".

Obviamente recibió miles y miles de críticas. Pero el que le dio duro fue Baby Etchecopar que dijo: "No creo que la patria en este momento esté para jugar en tanga. Si eso es lo que tiene para proponer… Honestamente, mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. Evidentemente, todos estos son unos chantapufis e improvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo".

También vivió otro bochornoso episodio por una publicación en Instagram. La precandidata hizo un challenge (desafío viral) con coreo marcada y lo compartió en su perfil de Instagram. Pero la sorpresa estuvo en el mensaje que escribió: “Volví como loca del ensayo y antes de bañarme metí challenge. Y lo hice en bombacha así les molesta más a las feministas truchas”.



Sin embargo, el video no estuvo ajeno a las críticas. Algunas personas se mostraron molestas por su agresión hacia el feminismo. En este sentido, un usuario decidió responderle: “¿Qué tenía que ver el feminismo con que estuviera en bombacha? Gracias al feminismo que viene de tantos años podés bailar en tanga sin problema alguno”.



Pero hubo más. Un usuario d Twitter denunció que la panelista llevaba "muchísima plata" a un comedor ubicado en Pilar en su afán de conseguir elevar su imagen pública y captar algunos votos. "Cinthia va a un comedor de Pilar con muchísima plata encima", escribió el usuario.

Además, detalló que el lugar en cuestión se encuentra instalado en el barrio Santa María, en la calle Esteban de Luca al 500. "Es en el barrio Santa María. Calle Esteban de Luca y Santa María de Oro, a dos cuadras la colectora Panamericana y del banco Santander Río", señaló. Ella se enojó.

Ahora es protagonista de otra situación polémica. En plena campaña en la previa de las PASO, la ex mujer de Matías Defederico hizo una nueva versión de la canción “Se dice de mí”, de Tita Merello, con tal de llamar la atención.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir...”, entonó en LAM, ante la mirada atónita de sus compañeras de piso y la risa de los técnicos. El tema lo compuso con Maru Beni, una influencer que habla de todas problemáticas que viven las madres. ¿Podrá ganar algún voto? No se sabe. Pero en arte se sacó un cero.



La letra completa:

Se dice de mí

Se dice que soy hueca

Que el puesto no me merezco

Que mi culo es lo que ofrezco

Y nada tengo pa’decir

Y tal vez si me escucharan

Tanto no me criticaran

Mi propuesta está muy clara

Te la voy a repetir

Hay leyes que están

No se hacen cumplir

Los juicios son lentos

Tardan en salir

Y mientras tus hijos

Tienen que seguir

Comiendo, estudiando

Y creciendo sin sufrir

La cuota… nunca llega

Más nadie te lo acelera

Si total la madre espera

Y ya no puede ser así

Voy por ahí