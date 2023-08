Se dieron la derecha en el amor: aseguran que Marcela Pagano y el Pelado de Crónica viven un romance

Los amores nacen de un día para otro y casi nunca tienen una explicación. Cualquier persona se puede enamorar de otra aunque tengan nada o mucho en común. En esta historia, los protagonistas no solo comparten oficio sino también tienen las mismas afinidades políticas. Por eso, para sus allegados no es extraño que se hayan enamorado. Y la historia de amor es de Marcela Pagano y Esteban Trebucq, más conocido como el Pelado de Crónica.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich en El Trece, quien a modo de enigmático lanzó: "Este es un romance sorpresa que arranca, se corta, arranca, se corta, van, vienen, guarda un bajo fondo secreto". Y agregó en tono jocoso: "Porque hay una relación anterior del protagonista que todavía está irresoluta entonces no blanquean y tienen sus 'interruptus', pero la relación existe, están en un día a día".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para finalizar completó los datos: "Cuentan los compañeros de trabajo que es una cosa que viene desde hace un tiempo, que después alternativamente se han seguido viendo y tienen mucho amor, mucho cariño, mucho afecto". De esa forma, confirmó el romance del Pelado y de Pagano, que actualmente dejo el periodismo y se transformó en precandidata a diputada nacional por el partido de Javier Milei.

Aunque ninguno de los dos habló sobre el noviazgo, para muchos los idas y vueltas en las redes sociales son pruebas contundentes. Ellos se siguen en Instagram y los likes en las fotos se cruzan de un lado a otro. Al parecer, la buena onda nació apenas él dejó Crónica TV y desembarcó en A24, donde ella supo ser una figura hasta que fue denunciada por compañeros de producción y técnica por “violencia” y “maltrato laboral”. De esa manera, el grupo América la echó con causa.

De manera imprevista, los conductores de la señal dejaron de verse en los pasillos y en los camarines para dar paso a encuentros más privados. Pero para que eso sucediera, Marcela rompió su noviazgo con Martín Sierra, ex marido de Verónica Laffite, que lo dejó por Fernando Gago, que a su vez había engañado a su esposa Gisela Dulko. En cambio, el Pelado ya estaba separado. El único tiempo que tiene comprometido es con sus dos hijas, Delfina y Lupe, fruto de dos relaciones que tuvo hace años.

Mientras se encarga de armar su carrera política y deja atrás su pasado de periodista y conductora tras el escándalo de las denuncias de sus compañeros, Pagano habría conocido a un hombre que la cautivó. Hace un tiempo, ella había dicho en una entrevista que si no conocía a un hombre, iba a ser madre sola: "La semana pasada me llegaron oficialmente los resultados, y me informaron que fue una criopreservación exitosa. Fue un alto nivel en cuanto al número, porque todo indica que voy a tener 16 intentos para una posible maternidad. Esto fue traerme paz a mí misma sobre algo que me inquietaba hacía más de un año, y no se puede controlar todo, pero uno puede proyectar al tener esta herramienta de preservación para extender un plazo biológico, y puede traer alivio a muchas chicas".

Por su parte, el Pelado había dicho sobre su vida sentimental: “Estoy muy orgulloso de mis hijas. Paso mucho tiempo con ellas dentro de lo que puedo. Por suerte tienen dos grandes madres. En todo trato de incluirlas. Son lo más importante en mi vida”. Y agregó: “Fui un mal marido, qué sé yo. Me separé dos veces de dos mujeres distintas: debo haber sido un mal marido. Habría que preguntárselo a ellas. Pero en ninguno de los dos casos fue un tema de infidelidad”.