Se filtraron las invitaciones a la boda de Nicole Neumann y Urcera: dónde y cómo será el casamiento

El próximo 8 de diciembre Nicole Neumann y Manu Urcera subirán al altar y darán el sí. Esta celebración distinta que eligieron hacer la modelo y el piloto de Turismo Carretera, será realizada en San Martín de los Andes y se lo comunicaron a sus invitados mediante una carta virtual.

Con un avión simulando aterrizar dentro de la tarjeta virtual, la invitación de los flamantes novios indicó que hasta el momento continúa siendo “Top Secret Location”, algo que podría haber sido para que no llegara la información a los medios de comunicación.

Esta tarde, Karina Iavícoli reveló que la idea principal de la modelo y el fanático automovilístico es realizar una ceremonia en una casa frente al lago en la ciudad del sur. “Quieren hacerlo ahí y nosotros desde afuera. Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van a ir por ahí. La quieren hacer en el lugar más inaccesible posible para la prensa”, afirmó la periodista.

Cabe recordar que el pasado diciembre, al grito de ¡me explota el corazón de felicidad, qué mágico empezar el año así!, la amante de los animales reveló en sus redes sociales el pedido de casamiento que Urcera le hizo en Punta del Este, donde transitaban sus vacaciones de verano.

En una entrevista que realizó unas semanas atrás en el mismo programa, Nicole fue consultada respecto a quienes serían sus damas de honor, a lo que ella contestó: “11 damas de honor y mis tres hijas van a tener otro rol, van a ser el cortejo y van a llevar los anillos al altar”.

Un dato no menor, respecta a la difícil situación que la modelo atraviesa con una de sus hijas, ya que producto de la mala relación que tiene con su ex pareja y padre de las tres menores, Fabián Cubero, no estaría viendo a Indiana. Además, en las últimas vacaciones, la adolescente eligió no acompañarla.

Otra información que reveló Nicole es sobre los looks que utilizará durante su casamiento de tres días. Uno de ellos, realizado por su amigo y diseñador Laurencio Adot, quien se dedicó durante tres meses a planificar el paso a paso de cada parte del mismo.

“Laurencio Adot me dijo que la tela se hizo en España, a mano y tuvo tres meses de hechura, el color de uno de sus vestidos es off white y va a tener tres”, reveló Maite Peñoñori. Además, la conductora de dicho programa nformó que las damas de honor “van a tener vestido de color aqua, como un verde tíffany”.