Se filtraron los sueldos de los participantes de MasterChef Celebrity: el básico arranca en $150 mil

Después de una primera entrega sumamente exitosa, Masterchef Celebrity 2 confirmó la lista de los 16 concursantes que buscarán quitarle la coronaa Claudia Villafañe, actual campeona del reality gastronómico que tuvo picos de audiencia por Telefe. Del certamen, participarán Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; Gastón Dalmau; lDani La Chepi; Andrea Rincón; Cae y Candela Vetrano.

La lista la completan el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, el ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro, Alex Caniggia y Sol Pérez. Carmen Barbieri fue una de las primeras en aceptar ser parte del programa de cocina, pero su actual estado de salud (está en coma farmacológico a causa de coronavirus) provocó que deba ser reemplazada.

El último en decir presente fue Georgina Barbarossa, a pesar de que los nombres que se barajaban para ocupar el último lugar de la lista eran los de Osvaldo Laport o la actriz y conductora Claudia Gunda Fontán. En este contexto, Marina Calabró dio a conocer que algunos de los participantes de esta segunda edición tendrán un sueldo de entre 300 mil y 500 mil pesos mensuales.

Al mismo tiempo, la periodista advirtió que durante la primera entrega los primeros en ser eliminados fueron los participantes con los sueldos más elevados, como el de su hermana Iliana. "A mí me sonaba todo turbio... Me dio la percepción de que empezaron a limpiar a los caros. Yo le dije a Iliana 'hubieras arreglado menos guita y quizás llegabas más adelante'. Pero eso lo pagaron con una meseta y después tuvo la explosión en la final", aseguró.

Y agregó, en el programa radial Lanata: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos".

Finalmente Calabró sostuvo que desde la producción del reality culinario le aclararon que ninguno de los participantes cobraba un sueldo de medio millón de pesos y concluyó: "Me dijeron que pagan hasta 300 mil pesos. Es una fortuna, ¿no les parece mucha plata?".