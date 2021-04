Se filtró un chat de Verónica Ojeda antes de la operación de Maradona: pelea con Jana y pedido de una nueva camioneta

Días antes de la operación de Diego Maradona por un hematoma subdural, las internas familiares ya se habían desatado. Y hoy se pudo saber de la pelea que protagonizaron Verónica Ojeda y Jana Maradona tuvieron. Aunque siempre tuvieron buena relación, parece que aquel episodio marcó un antes y un después.

Y todo se supo por un chat que se filtró en los últimos días. En la charla entre Ojeda y Vanesa Morla, hermana de quien era el apoderado del 10, y pareja de Maximiliano Pomargo, quien fuera colaborador del ídolo.

El chat comienza con una foto que Ojeda le envía a Vanesa en donde se ve a los doctores Leopoldo Luque y Alfredo Cahe posando a cámara dentro del centro médico y con sus respectivos tapabocas puestos. La escena de los dos médicos, el actual y el ex del astro, causó furor.

“Sí, genia. Uno. Solo falta que vayas. Mañana andá”, le sugirió aquel día la hermana de Morla a Ojeda, que hasta aquel momento no había ido a la clínica. Enseguida, Verónica le dio una contundente respuesta.



“Yo hablé con Cahe y me dijo que Leopoldo está con nosotros, que él lo tiene que ayudar con todo, que no lo deje solo a Leo. Que lo ayude con las pibas también. Porque él más que nadie las conoce. Y sabe cómo se manejan estas… “, respondió Ojeda, en obvia referencia a Dalma y Gianinna.



Pero el mensaje no se detuvo ahí nomás. Falta que Verónica diera el indicio de sus diferencia con la otra hija de Diego y, en ese sentido, explicó: “Hoy casi la mando a la mierda a Jana, pero me contuve”.



Una hora después, en el programa de Mariana Fabbiani explicó que la pelea comenzó porque la hija de Diego le había impedido el acceso a la clínica en donde se encontraba internado Maradona en aquel entonces.

“Jana, vos no me podés decir eso. Estuviste en la misma situación. Correte a un lado. Yo voy a entrar igual, tengo los mismos derechos que Claudia tenía en 2007 cuando internamos a Diego por el alcohol en el Sanatorio Güemes”, le dijo aquel día Ojeda. “Yo tenía derecho como madre de Dieguito Fernando, quería saber cómo estaba Diego”, dijo Verónica, que finalmente tuvo acceso al centro médico a través de una gestión que realizó su abogado Miguel Ángel Pierri.

Pero en LAM mostraron otro chat en donde Ojeda pide una camioneta para ella. En esa conversación, le manda a Vanesa la foto de una camioneta que quiere para cambiar la suya. Y aclara que deberá estar a su nombre, ya que era una donación de Maradona.

Verónica: —Vane, esta es la camioneta que hay que cambiar. Diego dio el ok.

Vanesa: —Oki.

Verónica: —¿Maxi tiene la foto de la camioneta? ¿Te la mando?

Vanesa: —Sí, dale. Pasame toda la info escrita: modelo, todo, que ya mando a buscar y después hay que armar la documentación para Diego.

Verónica: —No, la camioneta se hará a mi nombre. Diego me hace una donación, como se hizo con la otra camioneta de la misma marca.

Vanesa: —Y sí, para eso Diego firma la documentación. Obvio.

Verónica: —Exacto.



“Diego me la quería cambiar porque hacía ocho años que la tenía. No sé si recuerdan que a mi papá lo quisieron secuestrar hace varios años. En ese momento, Diego la quiso blindar por razones obvias”, contó Ojeda, sobre el cambio de ese vehículo, en el programa de El Trece.

Y completó: “Cuando Diego vio que estaba rota, me dijo ‘vos no podés andar con la camioneta así´". La actual pareja del abogado Mario Baudry no supo cómo pudo filtrarse un chat con Morla.