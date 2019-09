Se filtró un nuevo audio de Caniggia hablando sobre Mariana Nannis: "No soy la Madre Teresa"

La disputa entre Claudio Paul Caniggia y su ¿ex mujer? Mariana Nannis sumó un nuevo capítulo más ayer luego de que el ex futbolista saliera públicamente a hablar por primera vez de las acusaciones por violencia de género que recibió por parte de ella la semana pasada en el living del programa de Susana Giménez.

"Es un acto cobarde que un tipo le pegue a una mina. Así como siempre digo que no soy ningún santo, no soy María Teresa de Calcuta, pero te digo la verdad. Es una locura lo que estuve escuchando estos días en varios programas, en donde opinan como si lo que alguien dice fuese lo que pasó, sin ningún tipo de pruebas", señaló Caniggia en un mensaje de audio que le envió al periodista Diego Esteves en el programa Infama Recargado.

Nannis, en el programa de Susana, recordó como en una discusión de pareja Caniggia, quien según ella estaba bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y como consecuencia perdió un embarazo. Desde ese momento “El Pájaro” sólo había atinado a responderle a ella (en un audio que se volvió público) y escribió una serie de tweets.

En su descargo de ayer, el ex futbolista además remarcó que la acusación de Nannis tiene otro fin y dejó abierta la puerta a que se podría tratar de un conflicto por temas económicos. "Simplemente (lo que dijo Nannis) es para ocultar otros intereses que son más bien personales. Yo soy el primero que dice que hay que condenar este tipo de conductas de un tipo que le pega a una mina. Me parece una barbaridad y me parece legítimo condenarlo. Sea quien sea. Pero esto es una falsa acusación por intereses personales que son de otro tipo. Esa es la pura verdad", concluyó.

Minutos antes el abogado de ella, Juan Manuel Dragani, contó que Caniggia decidió cambiar todas las claves de las cuentas bancarias por lo que Nannis no tenía la posibilidad de acceder a fondos.