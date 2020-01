Se filtró un picante chat entre Valeria Aquino y El Polaco: admiten romances con el Kun Agüero y Gianinna Maradona

Después de que aparecieran unas fotos de Ezequiel Iván López Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, junto a una chica en un boliche de Mar del Plata, ahora se filtraron unos chats del cantante con su ex pareja, Valeria Aquino, en los cuales el artista le reclama a la mamá de su hija por haber salido con Sergio "Kun" Agüero.

En esa conversación, la que aparece también es Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco que espera además una beba de él, y es nombrada además Gianinna Maradona, con quien el artista salió en secreto durante algunos meses. Aunque los dos habían negado un romance, con la aparición de estos chats se confirmó.

Aquino y El Polaco comenzaron su relación en 2012, y apenas un año después, ambos se convirtieron en padres de Alma. Sin embargo, la relación no terminó como ellos esperaban, y entre denuncias cruzadas y supuestas infidelidades, se separaron.

En 2017, luego de haber contado públicamente su sufrimiento, la ex del cantante de cumbia finalmente lo denunció penalmente por el delito de Violencia de Genero, y comenzó entre ellos una guerra que parecía no tener fin.

Ante la presión mediática, el artista asumió su responsabilidad y logró un acuerdo con Aquino ante la Jueza del Juzgado de Familia N°3 de La Plata, la Dra. Graciela Barcos, que incluía la restitución de una propiedad y el cumplimiento de una serie de normas de conducta para el cuidado de la pequeña hija de ambos.

Desde entonces, las cosas entre ellos mejoraron, e incluso durante 2019, cuando El Polaco ya estaba en pareja con Barby Silenzi, la bailarina y Aquino comenzaron a llevarse bien, y, hasta el día de hoy, las hijas de ambas incluso comparten juegos y buenos momentos.

Sin embargo, la armonía familiar parece haberse roto este fin de semana, cuando el domingo el artista de la movida tropical le escribió a Aquino para reclamarle por una relación pasada con el jugador de fútbol Sergio "Kun" Agüero. "Cuando estuviste con él, ¿te pensás que no dolió?", le escribió El Polaco a su ex, y ella le aclaró que actuó con total libertad, como lo hizo él también cuando salió con Gianinna Maradona.

Aunque la hija del "Diez" y el cantante nunca admitieron su relación, y dijeron siempre que en realidad solo eran muy amigos, lo cierto es que con esta conversación, Aquino deja al descubierto la existencia de una relación que, incluso, fue en paralelo a su vínculo amoroso con El Polaco.

"Cuando estuviste con la Maradona, ¿te pensás que no me dolía? Es la hija de Diego, me decías, y yo era nadie para vos", contestó la morocha ante el reclamo de su ex, y entonces él le dijo que quería ser feliz con su actual pareja, Barby.

"Te perdoné, empezá de cero y sé feliz", le dijo entonces Aquino, y le aclaró que si alguna vez volvía a amenazarla con su hija, ella iba a demandarlo con su abogado Fernando Burlando.

En esa parte de la conversación, entró en escena Silenzi, quien le pidió a la ex de su novio que dejen la conversación ahí, para no seguir discutiendo sin sentido. "Hoy no es el momento de hablar", le dijo la bailarina.

Después de este episodio, donde muchos pensaron que El Polaco quiere volver con Aquino, lo cierto es que Silenzi aprovechó su cuenta de Instagram para subir fotos junto a su pareja, como si no hubiera pasado nada.

Luego de años de ir y venir, en agosto de 2019 el cantante confirmó que estaba de novio con la bailarina, y a las pocas semanas ambos anunciaron que esperaban una beba, la cual nacerá entre mayo y abril de este año.