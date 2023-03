¡Se fue de boca! Tomás Holder habló de Marcelo Corazza adentro de la casa de Gran Hermano

Desde que volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano, Tomás Holder hizo lo que quiso. A pesar de que la producción lo eligió para defender a Julieta Poggio, el influencer hizo chistes incómodos, lanzó preguntas sin anestesia que enmudecieron a los finalistas y enloquecieron a los espectadores, e intentó -en más de una oportunidad- desestabilizar a Marcos Ginocchio preguntándole por su cercana relación con Julieta.

Pero en su afán por demostrar qué jugador se perdió el reality debido a su pronta eliminación, habló de más, filtró información del exterior y se le escapó una mención sobre Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano en el año 2001 y actual productor del programa que se emite por la pantalla de Telefe que fue detenido tras ser acusado por "corrupción de menores", sabiendo lo que está ocurriendo.

Al ex hermanito se lo acusa de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este contexto, el rosarino generó gran preocupación en la producción cuando, en medio de una charla con Julieta y Marcos sobre Camila Lattanzio, disparó sobre el productor detenido: “En el 2001, cuando Corazza ganó, viste que entró después”. Esto causó molestia en el equipo que integra el programa, ya que temen que el influencer comience a contar detalles de lo que ocurrió afuera.

Resulta que para Holder, hubiera sido injusto que el programa lo ganara Camila, ya que ingresó a la casa más famosa del país a mediados de esta temporada junto con Ariel Ansaldo. “Si bien yo a Cami la bancaba mucho, me parecía algo injusto que quizá gane ella sabiendo que entró menos meses que ustedes”, dijo Holder. Lo cierto es que su comentario generó un gran revuelo entre los internautas, ya que esta frase del musculoso influencer se da un día después de que Gran Hermano cortara la transmisión de forma abrupta porque Marcos y Julieta hablaron de Corazza dentro de la casa. “Nos decía que nos iba a dar ropita de invierno, abrigada. Ay, la verdad es que me cae tan bien", había dicho Julieta.

Y sumó: "Es muy amigable. Yo sé quién es”. Por su parte, el salteño opinó: “Tiene una voz relinda”.Lo llamativo fue que los jóvenes estaban dando su opinión sobre Gran Primo, pero la transmisión se cortó y apareció una imagen con el logo del programa. Recordemos que Santiago del Moro había manifestado su postura al respecto de lo sucedido y descartó que Corazza sea Gran Primo, algo que dejó más dudas que certezas entre los seguidores del programa.

Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, la cual tuvo lugar en el año 2001 y que era conducido por la actriz Soledad Silveyra. Actualmente, estaba involucrado como productor durante la edición 2022, la cual continúa emitiéndose en el canal Telefe y que llegará a su conclusión el lunes próximo.

A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista todos los viernes a la noche del programa "Gran Hermano: La noche de los ex", donde debatía con otros ex participantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.

Desde la señal emitieron un comunicado en el que se comprometió a “colaborar con la justicia en tanto sea requerido” y consignó que el imputado fue “suspendido preventivamente”. “Como es de público conocimiento, Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano – Primera Edición – y empleado de Telefe, ha sido detenido fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores”, comienza el comunicado de la compañía . “Telefe -continuó- colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique esta situación”, detallaron.

El conductor de Gran Hermano se tomó unos minutos de la gala de este lunes para pronunciarse sobre este tema y pidió que Corazza, en caso de ser considerado culpable, reciba "el peor de los castigos". “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito. Pero obviamente si una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse”, dijo mirando atentamente ante las cámaras.

Y sentenció: "Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá...No quería salir y leer ese comunicado tan frío -continuó-. Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho. Carrozza no es Gran Primo, Gran Primo es otro productor que habla con los chicos con una voz distorsionada. Solo pedimos justicia. Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca".