Se fueron al pasto: Gimena Accardi dijo que Nico Vázquez es "el mejor chupador de conch... de la historia"

Sin anestesia. Un poco bestia, vamos a decirlo. La pregunta fue bestia. La respuesta redobló la apuesta. Y luego más todavía. A través de un live de Instagram, que hacía acompañada por Lizardo Ponce, Yanina Latorre le soltó a boca de jarro a Gimena Accardi: "Mañana hago un vivo con vos y me vas a decir si te gusta que te chupen la concha (sic)".

La actriz podría haberse amilanado, podría haberle pedido a Yanina que bajara un cambio, podría haber dicho, en fin, tantas cosas... Bien, no: optó por recoger (perdón) el guante. Y no quiso dejar pasar la oportunidad de responder. "Por supuesto, por suerte me casé con el mejor chupador de conchas de la historia", respondió, por escrito, Gimena, ante la euforia de Lizardo Ponce y el grito de Yanina: "Vaaaamos Vázquez, chupa la concha...", exclamó ella.

Gimena, acaso entusiasmada por la euforia de sus interlocutores, agregó: "Hace 13 años que me la chupa sin parar". De verdad, eso respondió. Yanina Latorre alzó una copa de vino y dijo: "Esto se festeja, Gimena... Te juro que terminás youtuber... en concha". Más tarde, Ángel De Brito terció en la conversación y agregó, arrobando a Nico Vázquez: "Este talento no lo sabíamos". La respuesta de Nicolás fue un emoji de un muchachito sonriente, con la lengua afuera. ¿No es finísimo todo? ¿Qué les parece?

