“Se habrían dicho de todo”: el fuerte ida y vuelta al borde de los gritos entre Insaurralde y Clerici

Todo estalló el último fin de semana, horas antes de que se desarrollara el debate presidencial en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero. De un momento a otro, en un pestañeo, las fotos y videos que compartió Sofía Clerici en sus redes sociales se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de las redes sociales. En ellas, la modelo se mostraba a bordo de un lujoso yate de nombre "Bandido" junto al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recorriendo las aguas de Marbella, España. Además, la joven publicó algunas postales de los lujosos chiches que recibió en el viaje, como un reloj Rolex valuado en 7000 dólares, tres pulseras Cartier y una cartera Louis Vuitton.

Este escándalo derivó en la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora y hasta a su cargo en el Partido Justicialista (PJ) provincial. A su vez, fue denunciado en la justicia federal de Lomas de Zamora, como también en La Plata e incluso en Comodoro Py, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

De hecho, el fiscal federal Sergio Mola ya confirmó que la flamante pareja efectivamente estuvo deambulando por España, tal y como reconoció el ex intendente a su entorno, desde el 7 al 21 de septiembre. De acuerdo con la investigación del funcionario público, viajó en un vuelo de Air Europa y regresó a Buenos Aires el 21 de septiembre con la misma compañía.

SI bien la propia Clerici se encargó de contar que aún mantiene un romance con Insaurralde a pesar del escándalo, el periodista Juan Etchegoyen reveló que hubo un quiebre en la relación. “Se pusieron en contacto recientemente. La fuente me dice que hablaron. Una charla áspera, de pocos minutos y en un tono alto, casi al borde de los gritos”, describió el panelista. Y sumó: “Se habrían dicho de todo”.

Recordemos que horas antes, la modelo le había mandado un par de mensajes a Pampito donde le confirmaba que con Insaurralde se seguían escribiendo. "'Te muestro un mensaje de Martín y mío hablando hace un rato. Está todo bien’. Y me pide que no lo muestre", contó el panelista. Luego siguió relatando el diálogo entre los dos protagonistas del escándalo, mientras leía las capturas que había recibido. "Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien (sic). Dejo el celular por unas horas", le decía Insaurralde a la empresaria, según el periodista. "Ok. Suerte en tus chequeos", fue la respuesta de Clerici.

Según leyó al aire el panelista, el oriundo de Lomas le pidió a Clerici que no consumiera medios. "Así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo", reiteró el ex intendente. "Ok", contestó Clerici. "A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor", le propuso el ex jefe de Gabinete bonaerense. "Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez", aseguró ella.

Sin embargo, Etchegoyen contradijo a la modelo y no sólo manifestó que el ex dirigente se enfureció por la filtración del material, sino que tildó a la modelo de "traidora". “La más dura traición que alguna vez viví”, le balbuceó Insaurralde a su nuevo amor, según el periodista. De acuerdo a su análisis, la discusión la inició el político a modo de reproche por la circulación de las imágenes y fue escalando en efusividad.

Finalmente, el periodista contó que Clerici no pudo reaccionar al furioso arrebato y que Insaurralde le pidió que saliera a dar las explicaciones que sean necesarias. “Ella no le pudo decir nada porque él estaba muy enojado y ella en shock debido a que, de un momento a otro, toda la Argentina está hablando de ella”, sostuvo el periodista.