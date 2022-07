¡Se hace la "vístima"! Los dardos de la "China" a los medios, Wanda, Mauro, Vicuña y hasta Paula Chaves

Una remera que diga: se hace la "vístima". Eugenia "la China" Suárez lanzó su primer tema como solista (el anterior fue una colaboración) y, como era de esperarse, la actriz decidió tirar toda la carne marketinera al asador para potenciar su desembarco en el mundo de la música. ¿Qué hizo? La filosa letra de "Lo que dicen de mí" se la dedicó a Wanda Nara, Mauro Icardi y a los medios de comunicación que cubrieron el "Icardi-Gate".

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días", arranca la canción, con palitos no sólo a los medios, sino también a los usuarios de redes sociales que la interpelaron después de que Wanda hiciera público el affaire que la actriz mantuvo con su marido.

Con un estilo que parece haberse inspirado (demasiado) en el sonido de Andrés Calamaro, la "China" reveló cómo sufrió la exposición mediática e insistió con lo que ella denomina una "campaña de odio" en su contra: "Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo".

Pero eso no es todo y aquí entran a la cancha Wanda y Mauro. Pese a que ella también acudió a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos (habría cobrado cincuenta mil dólares por el mano a mano que le dio a Alejandro Fantino), la actriz sostiene en su canción que la opinión pública se volcó en su contra: "Duele que me peguen mucho más que a ellos".

"Ya me emborraché cada día de esta primavera. Ya me fui, ya volví; nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera; la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos?", se pregunta con ironía sobre el final de la canción, pese a que no sólo dio entrevistas, sino que además publicó en su momento un extenso comunicado de prensa desde sus redes sociales. ¿Coherencia a marzo?

La presentación del tema y el dardo por elevación a Benjamín Vicuña

La actriz acompañó el lanzamiento de su primer tema solista con un evento VIP al que asistieron algunos famosos y sus allegados más íntimos. Al momento de agradecer, le dedicó un especial mensaje a su nuevo novio, Rusherking, que muchos interpretaron como un "palito por elevación" a Vicuña: "Gracias Rusher que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí".

También destacó el apoyo que recibió por parte de su familia y sus "incondicionales", aludiendo a quienes le soltaron la mano como Paula Chaves. "Gracias a mis incondicionales del día a día que se alegran en mis buenos momentos y me abrazan en los peores", disparó.