Se instaló la sospecha: ¿Nicole Neumann contagió a su empleada y la echó de la casa?

Después de que este lunes Nicole Neumann anunciara que tenía coronavirus y que se lo había contagiado su empleada doméstica, desde el programa Intrusos dijeron que la familia de la mujer se encuentra muy enojada con la modelo porque en lugar de ayudarla, la mandó sola a un centro de aislamiento para enfermos.

Nicole Neumann confirmó que ella y su empleada doméstica tienen coronavirus.

"Una mañana la señora que trabaja en casa amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente, me alarmé porque es un síntoma característico de Covid-19. Le pedí ‘por favor quedate encerrada en tu cuarto hasta que pueda gestionar que vayas a hacerte un testeo’. Y le dio positivo”, contó la rubia en un móvil para el programa Nosotros a la Mañana, donde ella trabaja como panelista.

Conectada desde su casa, Neumann dijo que a raíz de este positivo, ella se hizo un test que le indicó que también estaba contagiada. "Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”, agregó Nicole.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Lee más | Nicole Neumann habría hecho trabajar a su empleada aún cuando ya habían dado positivo y la "despachó" en un taxi

Cuando el periodista Ariel Wolman le preguntó si la empleada doméstica seguía en su casa y cómo se encontraba, Nicole respondió: “Ella está perfecta. No, no está acá ahora. Después del hisopado le pedí que vaya a un centro de aislamiento obviamente porque quizás nosotras éramos negativas. Está con síntomas leves, igual que yo”.

En detalle, comentó que cuando la mujer manifestó síntomas, le pidió que se quedara encerrada en su cuarto, pero que de pasada, se fijara si en la cocina podía sentir el olor al vinagre y que le avisara por mensaje la respuesta. Cuando la empleada probó, se dio cuenta que no olía nada, y ahí fue que decidió que debían testearse.

Además, aprovechó el espacio para comentar que la mujer trabajaba en su casa en plena cuarentena porque así ella lo quería.

“Ella vive en casa y fin de semana de por medio se va a su casa porque tiene hijos y familia que atender. En el momento en el que se va a cerrar todo por la pandemia, le pregunto si quería quedarse acá o ir a su casa y no volver hasta que esto se termine. Ella me dijo ‘la verdad es que prefiero quedarme acá, soy grande, quiero cuidarme y quedarme’ ", dijo.

Lee más | Entre lágrimas, Lizy contó el paso a paso de la enfermedad y se despidió de La Floppy: "Te quiero"

A pesar de esta versión, esta tarde en Intrusos Guido Záffora contó que la familia de la asistente doméstica de Nicole está muy enojada con la rubia por el trato que recibió la mujer al dar positivo.

"La familia de la empleada está muy enojada con Nicole Neumann por el trato que le dio. Primero, está bien lo que ella dice de encerrarse y aislarse, pero el tema de cómo la sacó de su casa en taxi y que la mandó a un centro para contagiados de Covid-19. Porque la empleada hizo toda la cuarentena en la casa de Nicole. Si se va a la casa, contagia a los familiares. Y cuando la familia de la empleada se enteró de eso, dijeron que no tuvo ni el más mínimo detalle de ayudarla. Nicole se enteró de todo por celular, porque le pedía que le mande mensajes de texto", aclaró.

En este sentido, Jorge Rial también comentó que a pesar de que la modelo insiste en que fue la empleada quien la contagió, lo cierto es que la mujer sale muy poco de la casa.

Por eso, Débora D’Amato remarcó que quien sí va a trabajar a los estudios de Kuarzo siempre es Nicole y no la empleada: "Por lo que habla Nicole le echa la culpa a la empleada, pero la empleada no se movió de la casa. Nicole cree que como ella es la que cocina, la que llevó el virus a la casa es la empleada".

Por último, sobre el escándalo que se habría generado, D'Amato aseguró que le contaron que un fin de semana la empleada se volvió a Moreno, donde vive, y que cuando regresó a la vivienda, Nicole le había tirado toda su ropa, la bañó en alcohol y le dio prendas de ella para vestirse.