"Se la estaba chu... y le corté": Julieta contó que decidió dejar a su ex en pleno acto sexual

"Una vez le estaba chupando la pij... y dije 'no'. Y corté". En un relato explícito sobre cómo decidió terminar con una pareja, Julieta Poggio volvió a sorprender y divertir a sus compañeras de Gran Hermano 2022. "No quiero más hacer esto. Ya no quiero más esta pij...", remató.

Todo ocurrió mientras conversaba patas para arriba frente a la pileta con Coti Romero y Daniela Celis sobre las relaciones de pareja. Con determinación y picardía, la influencer aseguró que ella no puede continuar en una relación amorosa si no está enamorada.

Poggio relataba, relajada, su forma de darse cuenta que no se sentía atraía por el otro: “Cuando digo ‘un día me gusta y al otro, no’, corto. 'Ya está', digo. No estoy más enamorada". No obstante, no le pareció suficiente ejemplo que se la jugó por especificar cómo le había pasado una vez. Desde el hastahg #FueraMalasVibras a hoy, la joven de 23 años es de las preferidas de los seguidores del reality por su frescura para hablar de los temas que le interesan y desea.

Julieta Poggio de Gran Hermano habla de todo

Días antes, la también modelo y actriz, había estado en boca de todos por expresar que extrañaba algo en particular sobre su novio, Luca Bardelli. En una confesión entre triste y pícara, le compartió a Celis: “No las extraño tanto a ellas. Extraño mucho a Luca, mucho”. Pero, tras un suspiro, agregó: “Extraño tipo... la p...”. Y sonrió como si hubiera hecho un chiste y esperara que su comentario causara risa en su compañera. Esto también ocurrió en posición relajada, una tarde, mientras charlaban en la habitación sobre lo que más extrañan del afuera. Poggio negaba estar desesperada por ver a su mamá y a su hermana. En su lugar, aseguró que no tolera más la distancia con su novio.

Si bien no todo es sobre los órganos masculinos de sus parejas, la influencer compartió que sufre de un problema que no le permite disfrutar de su sexualidad a pelo en medio de una charla con Romero.

Su compañera le contaba del encuentro que había tenido con Alexis y de la posición en la que lo habían tenido sexo. Que esa era "lo más". Pero, Poggio sorprendió con sus preguntas y comentarios. Se entristeció y le dijo que la envidiaba. “Qué envidia te juro. ¿Fue antes o después de cog…? ¿Fue durante la penetración? Yo nunca puedo, ¿sabes? No puedo tener un orgasmo, cogiendo”, comentó su no placentera vida sexual.