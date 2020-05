El dardo de "Pampita" a Vicuña por decir que estaba "desbordada" por la falta de niñeras

Benjamín Vicuña rompió la semana pasada la principal regla que sostiene el "acuerdo de paz" que alcanzó con su ex mujer, Carolina "Pampita" Ardohain. ¿Qué hizo? El chileno habló del nuevo régimen de visita que tienen sus tres hijos mayores (Bautista, Benicio y Beltrán) y reveló detalles de la dinámica que acordaron, rompiendo así el hermetismo que ambos mantienen a la hora de hablar de su presente. En un live con la periodista trasandina María Luisa Godoy aseguró que la modelo lo llamó porque estaba "desbordada" por la falta de personal doméstico y niñeras por el aislamiento social obligatorio.

"Hablé con la mamá de los chicos y me dijo que estaba superada por la situación, sin gente que pudiera ayudarla, ni niñeras, ni nada. Y lo que se acostumbraba era, con los padres separados, que el padre los pueda ver 30 ó 40 minutos; pero luego se transformó y lo arreglamos por algo de sentido común, que es que los chicos pasaran una semana en cada casa".

Tras el fallo judicial, los tres hijos mayores de Vicuña se trasladaron a la mansión de zona norte en la que convive con la "China". "Es la forma correcta que hemos hecho los padres separados. Esto me alegra mucho, porque uno de los beneficios de esto es que los niños están contentos de poder estar con sus papás. Capaz no tenemos en cuenta la gran carga educativa que tienen. El más grande mío (por Bautista) se levantaba a las 7.40 y recién volvía a las siete de la tarde: es decir, que estaba doce horas fuera de la casa y llegaba agotado. Pero la demanda no es menor, por acompañarlos con la tarea, el buen humor".

Atenta a la repercusión que tuvo el vivo de Instagram, la modelo evitó mencionar a su ex, pero se encargó de dejar en claro que no sólo está detrás de las tareas y actividades de sus hijos, sino que además cuenta con la ayuda de su marido, el empresario gastronómico, Roberto García Moritán.

"Cuando veo esto -por el cronograma de actividades de sus tres hijos-, pienso... menos mal que lo tengo a él", destacó la modelo, quien no dudó en arrobar el usuario de su marido. Se trata del segundo posteo que realizó después de las declaraciones de su ex. En el anterior, había compartido un video de García Moritán cocinando para toda la familia.