¡Pobre Lali! La producción sumó a una chica que la denunció por plagio "para levantar el rating"

Sigue la polémica en torno a los "condimentos" que no tan ingenuamente la producción suma al casting de La Voz Argentina. Ahora, después de las fuertes críticas por los famosos que lograron sortear las preselecciones se sumó la presentación de Ana Paula Rodríguez, cantante que años atrás denunció públicamente a Lali Espósito por plagio.

Todo sucedió en el año 2016, cuando Lali lanzaba su segundo disco solista, "Soy". Según la ahora participante del reality de Telefe, Lali le robó el nombre del disco. "El mío lo saqué en 2013 (tres años antes) y estuvo nominado a los Premios Gardel", explicó en su momento la oriunda de Lomas de Zamora.

Según las "reglas oficiales", ninguno de los jurados sabe quién es el que está cantando mientras ellos sólo escuchan la voz de espaldas. De acuerdo a si les gusta o no, se dan vuelta y ahí le proponen al participante sumarse a su equipo.

Ana Paula no habló del episodio con Lali, pero sí eligió un tema picante: Por qué te vas, canción que Tini Stoessel grabó con Cali y El Dandee. Lali la escuchó sin saber quién era, pero no giró su silla; lo que dio lugar a que miles de espectadores se preguntaran en redes si la producción le había avisado de antemano lo que sucedería.

Quién sí se dio vuelta (y le dio la bienvenida al reality) fue Ricardo Montaner, garantizando la continuidad de Ana Paula en el ciclo. Y, claro, ahora todos esperan el momento en el que ambas vuelvan a enfrentarse cara a cara para saber si hablarán o no de la grave acusación contra Espósito.

No conformes con la especulación, desde BigBang nos pusimos en contacto con la producción del ciclo y las respuestas fueron, cuanto menos, diversas. "La realidad es que el dato de la acusación de fraude se le pasó a la producción en el momento de la selección"; aseguraron con diplomacia.

Sin embargo, otra fuente un poco más picante (y honesta), reconoció también a este medio: "La verdad es que la elegimos para que el programa tenga polémica cuando lleguen las segundas rondas. Ahora están todos esperando para ver cuál va a ser la devolución de Lali".

En su momento, la ex Casi Ángeles esquivó con altura la polémica: "Prefiero no opinar, ya de por sí hablar de 'plagio' me parece que es como un chiste. No tiene sustento, ni siquiera el uso de esta palabra. 'Soy' es una palabra de libre uso, como todas. Yo, feliz con mi disco, ya que sale. Quedó buenísimo. Ya pronto es la presentación y ahí voy a contar todo".

"Por ser poco conocida tengo que dejar que me roben. Y bueno, uno piensa una idea, un concepto de disco, un nombre y viene otro que es 'famosos' y ya es 'el original'. Así estamos y es lo que le venden a las personas, que si sos conocido o famoso sos un artista zarpado sí o si", denunció en su momento Ana Paula.