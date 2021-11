¡Se la tiró! Pampita y su tremendo palazo para la "China" Suárez tras el escándalo con Icardi

Pasó un mes desde que Wanda Nara pateó el tablero y expuso en sus redes sociales la fuerte crisis con Mauro Icardi, luego de descubrir el affaire que el delantero del París Saint Germain mantuvo en septiembre con Eugenia "la China" Suárez. Desde entonces, fueron muchas las voces que se sumaron al escándalo pero, fiel a su marcado bajo perfil adoptado tras el "palta gate", faltaba la palabra de Carolina "Pampita" Ardohain.

Hay que decirlo: la conductora no se refirió de forma directa al escándalo, pero le pegó por elevación a la ex Casi Ángeles al hablar de su vínculo con la sociedad chilena, sólo horas después de que una periodista trasandina asegurara que el país vecino siempre fue "team Pampita" y que la "China" nunca fue recibida, ni siquiera por la propia familia de Benjamín Vicuña.

Quien le dio el pase televisivo fue uno de sus panelistas, Gabriel Olivieri. "¿Vos lo conociste a Pablo Larraín, cineasta chileno?", le preguntó al aire, a lo que la conductora asintió y destacó que Chile sigue siendo como su "segundo hogar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"A Pablo lo quiero mucho. Fábula Producciones es tremenda. Llegaron a Hollywood pisando fuerte. Son chilenos. Son maravillosos. Los quiero mucho", destacó "Pampita". Lejos de dar por terminado el tema, el panelista insistió: "Por tu pasado chileno, sos casi chilena; como diría Karina Jelinek".

Y ahí, "Pampita" dejó en claro que durante los diez años que estuvo en pareja con Vicuña, el país vecino la recibió con los brazos abiertos: "Chile es mi segundo hogar. Me trataron muy bien durante diez años y dejé a muchos amigos del otro lado de la Cordillera".

Las declaraciones no fueron casuales, ni ingenuas. Hay que decirlo: muy pocos argentinos conocen realmente el poder que tiene la familia de Benjamín en Chile. Por fuera de que el segundo matrimonio de su madre los posicionó como una de las familias más ricas del país, el actor pertenece a la crem de la crem trasandina y es tratado por los medios de comunicación con mucha cautela y protección. Es por eso que, cuando llegó a Chile la noticia del affaire de Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi, todos, en especial la matriarca del clan, se pusieron en contra de la ex Casi Ángeles.

De acuerdo a lo confirmado por la periodista del país vecino Mariela Sotomayor, una de las principales detractoras de Suárez fue y es Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín; quien en su momento fue también muy crítica de su hijo y llegó a tomar partido por Carolina "Pampita" Ardohain cuando se hizo público el escándalo del motorhome que dio inicio a la relación entre la "China" y el galán.

"La familia de Benjamín Vicuña es lo más 'cuica' que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Viven en una hacienda, que es una mansión espectacular que (no se compara) ni con la de la película Lo que el viento se llevó. Es maravillosa. La mamá de Benjamín es muy, muy elegante; y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Y gente muy lejana a esto (por el escándalo con Icardi), que ellos llaman algo 'tan ordinario'", reveló en declaraciones televisivas Sotomayor.

Tres meses atrás, cuando el propio Vicuña anunció con un escueto comunicado su separación de Suárez, los medios chilenos se hicieron eco de la ruptura y revelaron la furia de la madre de Benjamín por la compra de la casona de un millón de dólares que el galán compró para "darse una segunda oportunidad" con la madre de sus hijos menores: Magnolia y Amancio. Sin embargo, luego de firmar los papeles, fue la actriz quien le dijo que no lo amaba más y, ante el reclamo del chileno por la presunta infidelidad con Nicolás Furtado, decidió armar sus valijas e irse a España, dejando a Vicuña sin chances de reconciliación.

"El tema de la casa no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo moral. Yo creo que la mamá de Benjamín le debe haber dicho: 'Espérate un poco, es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo'. Como madre, si veo que a mi hijo le ponen el gorro hasta por debajo de las orejas y después al otro día está dejando casa y auto, creo que yo le diría: 'Pensemos bien las cosas'. Mal que mal, será una familia adinerada, pero con la pandemia los adinerados cambiaron harto. Acá la gente está cuidando sus lucas. De hecho, la gente adinerada tiene miedo de las nuevas elecciones", sumó, en alusión al avance de la izquierda en Chile.

De acuerdo a la periodista, la relación entre la "China" y su ex suegra nunca fue buena. "Yo tengo buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la 'China', se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo: 'Tienen una familia, mirá lo que les ha pasado, mirá lo que estás haciendo'. Hubo un roce que duró un tiempo. La madre de Benjamín es una mujer muy respetada por su familia, es como una matriarca".

Con el tiempo y la llegada de Magnolia, la familia de Vicuña comenzó a aceptar a la "China", aunque nunca del todo. "La 'China' no tenía la mejor relación con la señora Isabel", reconoció la periodista, al tiempo que reveló el mal clima que se generaba cuando la actriz argentina viajaba a la fastuosa estancia de su suegra: "Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacía el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie y no saludaba a nadie".