Se las tomó: Susana Giménez violó la cuarentena y viajó a Uruguay en un vuelo privado

Al parecer, los famosos de alto nivel están exentos a todo. A mediados de marzo, Marcelo Tinelli protagonizó un verdadero escándalo al irse a Esquel en un avión privado horas antes de que se declarara la cuarentena obligatoria en todo el país. A más de dos meses de aquella jugada del conductor, otra muy reconocida conductora hizo lo mismo y viajó a Uruguay este fin de semana.

Se trata nada más ni nada menos de Susana Giménez, quien abandonó su mansión de Barrio Parque el sábado a las 15 acompañada de su hermano, Patricio Giménez, y se dirigió a Aeroparque, donde la esperaba su avión privado para trasladarla a Montevideo.

El vuelo –según detallaron en A24- fue autorizado el día viernes, 22 de mayo, bajo la consigna de traslado de “dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Al llegar al territorio charrúa, a la diva no la dejaron descender del avión hasta que mostró el certificado que obtuvo.

Se trató de un papel donde señalaba que La Su está tramitando su residencia en la República Oriental del Uruguay (ROU). La autorización fue otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para viajar en la aeronave Lear Jet 60, Matrículo LV-FVZ, de la firma Baires Fly. Una vez que exhibió los papeles correspondientes, se le permitió el acceso al país.

Lo cierto es que, desde Montevideo, Susana partió hacia Punta del Este, donde tiene su estancia que bautizó como la La Mary. Con ella, además, llevó a Rita, la perra de raza Vizsla que había regresado al criadero hasta que cumpliera los seis meses de edad.

“Antes de la cuarentena, lo normal eran 600 operaciones diarias. Ahora son 10 o menos, todas de aviones chicos. Pero suelen ser vuelos sanitarios, oficiales (con autoridades que se trasladan), de seguridad o carga”, indicó una fuente.

El documento oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -organismo que habilita a viajar- señaló: "A partir del 06/04/2020, a que las personas comprendidas dentro de los supuestos previstos en dicha norma y que deban contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID- 19, hayan obtenido el mencionado certificado con anterioridad a la realización del vuelo que se autorice. En su defecto, y para aquellas personas que no resulten obligadas a la tramitación del Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19, la autorización quedará supeditada a la obtención de los certificados que adicionalmente establezcan las autoridades competentes o, en los casos en que corresponda, a la presentación de la Declaración Jurada - Transporte Aéreo de Pasajeros. Queda bajo exclusiva responsabilidad de los pasajeros disponer de los permisos correspondientes a la circulación de los mismos”.

En diálogo con TN, la diva sostuvo que pidió permiso para viajar. "Como tengo residencia acá, me la dieron porque tengo personal que pagar, perros y estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa y sola, tenía derecho en venir acá. Sobre todo porque pedí permiso: llené más papeles como si hubiera viajado a Rusia durante el comunismo".

En ese sentido, explicó que su viaje está "dentro de la ley" a pesar de que rige el aislamiento obligatorio en el país porque tiene residencia en Uruguay. "Llamé al consulado y me dieron el permiso, Ahora estoy en cuarentena, pero con mis perros. tengo que estar 15 días acá. Vino con mi hermano porque Mercedes (su empleada) no podía acompañarme", detalló.

Durante la entrevista, a su vez, La Su remarcó que no se aburría en su mansión de Barrio Parque, sino que tomó la decisión de viajar a Punta del Este por sus perros. "Que mis perros no me reconozca...cuando llegué, dos no me dieron mucha pelota y casi me muero. Además tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa".

Finalmente, explicó que debía viajar para pagarle sus respectivos salarios a sus jardineros, a su casero y al resto del personal de su estancia. "Aparte, yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer. Al principio estaba de acuerdo con la cuarentena, pero 65 días me parece que ya está. Tengo miedo de que digan 15 días más porque agarraron las villas. Este es un año espantoso", concluyó.

Cabe recordar que a fines de abril la diva había señalado que la cuarentena la agarró de casualidad en Argentina. “Este año por ahí no trabajo y no hago nada. Por ahí me quedo en Punta del Este con mis perros, leyendo y plantando flores. Por un día, la cuarentena no me agarró en Punta, tuve que ir al dentista”, había explicado en diálogo con Intrusos.