Se lavó las manos: revelan qué le dijo Icardi a Wanda sobre el viaje de la "China" a París

Días después de anunciar su reconciliación con Mauro Icardi, el teléfono de Wanda Nara estalló. Por fuera de los miles de mensajes que recibe a diario en sus redes sociales, lo cierto es que la empresaria recibió un duro mail que le habría enviado un ex amigo de Eugenia "la China" Suárez con detalles muy específicos del presunto encuentro sexual que habrían mantenido el 28 de septiembre la actriz y el delantero del París Saint Germain en la capital francesa.

La información fue confirmada por la panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, quien mantiene desde el día uno diálogo directo con la empresaria y se convirtió en una especie de vocera oficial de Nara. En el correo, Wanda no sólo habría recibido la información del pago del hotel en el que se alojó Suárez y los pasajes de la compañía aérea que utilizó para volar desde España, sino que también le revelaron que la actriz habló de un lunar en una de las zonas íntimas de Icardi.

Esa información tan íntima fue lo que hizo que Wanda volviera a estallar e interpelara a su marido, sólo días después de la reconciliación. Con las pruebas en mano, la empresaria le exigió explicaciones al padre de sus dos hijas menores (Francesca e Isabella) y el delantero se lavó las manos. "¿Yo qué culpa tengo de que haya venido?", fue la respuesta de Icardi que terminó por sacar a Nara, quien acto seguido armó las valijas y partió una vez más rumbo a la ciudad de Milán.

"Wanda está separada, me lo confirmó. Me dijo que estaba sola en Milán trabajando y que no quería saber más nada (con Icardi)", precisó Latorre, al tiempo que anticipó que Icardi no participará de los especiales con Susana y que el segundo tendrá a la empresaria y a la conductora celebrando el fin de año en París.

Mientras disfruta de su estadía en Italia (se mostró de fiesta junto a un grupo de modelos que participó de la producción de fotos de su marca), los hijos mayores de la empresaria se encuentran al cuidado de su padre y disfrutando del receso escolar europeo. Icardi, en tanto, permanece en la lujosa mansión de París junto a Francesca e Isabella.

"Wanda me dijo: 'Me quiero quedar en Italia a trabajar'. Esos son sus planes. Cuando se separó de Maxi no había hecho ninguna diferencia económica. De hecho, me acuerdo que le hice una compra de farmacia porque uno de sus hijos necesitaba un nebulizador y Maxi le había cortado todas las tarjetas cuando llegó a la Argentina. Pero ahora ella es una estrella, tiene sus propios negocios en Europa", precisó Latorre.

Además de su marca de cosméticos y de sus proyectos como influencer de las marcas más exclusivas del Viejo Continente, Wanda habría recibido en las últimas horas la oferta de co conducir un programa en Telefe junto a Alejandro "Marley" Wiebe.