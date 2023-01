"¡Se le está yendo de las manos!": Alfa, su relación con Camila y la contundente opinión de su hermano

La casa de Gran Hermano transita por un período de caos. Esa es la palabra. Por un lado, Camila Lattanzio mantiene un duro enfrentamiento con Lucila Belén Villar, más conocida como "La Tora". Por el optro, protagoniza un constante histeriqueo con el participante más longevo de la casa más famosa del país: Walter "Alfa" Santiago que llevaron al resto de los hermanitos a encarar al hombre de 60 años y advertirle: "Capaz que vio que afuera tenés aguante, y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada, últimamente me di cuenta que está desesperada, por ahí te quiere dejar mal a vos afuera. Con la mirada esa de ‘se metió con una piba de 21 años’”.

Estas palabras de Romina poco le importaron al sexagenario, quien viene de cumplir los 61 en pleno aislamiento, sino que además le confesó a la melliza que lo llamaron del confesionario para que cuente detalles del vínculo afectivo entre ambos. “Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó Alfa a Camila. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, advirtió él.

Según Alfa, Gran Hermano le hizo un planteo y cuestionó la diferencia de edad entre ambos: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica? Pero no importa -respondió él- El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Si bien Camila lo abrazó, Alfa remató: "Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”.

Lo cierto es que desde afuera, el hermano de Alfa, Sergio Santiago, dialogó con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, y aseguró que al concursante "se le está yendo de las manos" esta situación. “Así como hace años se horrorizaban de que un matrimonio se separara, después lo hicieran si veían besándose a dos personas del mismo sexo. Y ahora se escandalizan por la diferencia de edad”, disparó.

A pesar de esto, Sergio se permitió dudar de las verdaderas intenciones de Camila para con su hermano y advirtió: "Yo no sé si la chica está jugando o qué, lo que veo que es se le está yendo de las manos”. Otro de los familiares que habló sobre el vínculo entre Alfa y Camila fue Florencia, la melliza de la "hermanita", quien admitió: “Creo que se ve así y Alfa es la única persona que la trata bien. Es una amistad, ella se siente en confianza y creo que va hasta ahí nada más".

Para Florencia, su hermana no tiene el apoyo de nadie dentro de la casa a excepción del sexagenario. "Le tiene respeto porque es una persona grande, pero lo ve como amistad, no como más que eso. No está jugando a nada, ni con Alfa ni con nadie”. La madre de la joven también habló del tema y afirmó que confía en ella: “La conocemos muy bien, de parte de ella no hay nada, la mejor, una amistad y es el primero que le abrió la puerta, la contuvo”.

Poco le interesó a Alfa estos cuestionamientos y dio su explicación dentro del confesionario. “Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe”, consideró. Y, al ser consultado si para él era una relación como la de un padre con una hija, indicó que "no". “Porque no es mi hija”, fue claro.

Otra de las concursantes que reaccionó ante el histeriqueo de Camila fue Julieta, quien también opinó. “Hay actitudes que no tiene con otras personas. Ella es con vos como no es con otras personas”, comentó. “¿Te pensás que soy un boludo?”, devolvió Walter. “No digo eso”, dijo la influencer, mientras Romina insistió con su idea. “Esa vez que te dijo que no la abandones como la abandonó el papa. Alfa, por favor”, advirtió. ¿De qué lado están?