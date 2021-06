Se le fue de las manos: María del Mar, la ex de Alé, a los besos con el arquero alemán Loris Karius

En tan sólo seis meses, hace casi seis años, Matías Alé se peleó con Sabrina Ravelli, se casó con María del Mar, estuvo internado por un brote psicótico y se divorció. Un coctel explosivo para el actor que se alejó de los medios durante 2016 para recuperarse del ataque que sufrió a principios de noviembre de 2015.

Alé se casó por Civil con María del Mar el 1 de octubre de 2015. Un mes después, precisamente el 3 de noviembre, sufrió el brote psicótico con delirio místico que lo mantuvo internado por 42 días en la clínica psiquiátrica Avril. Pocos meses después, en marzo de 2016, el “ex de todas” volvió a la soltería después de varios conflictos que tuvo con la modelo luego de su internación.

Pero el tiempo pasó y el nombre de María del Mar Cuello Molar volvió a estar en el centro de la escena debido a un escándalo que la tuvo como protagonista: se filtraron algunas fotos de la modelo en Grecia con el arquero alemán Loris Karius, recordado por sus dos errores en la final de la Champions League que su equipo, el Liverpool, perdió ante el Real Madrid.

Lo cierto es que el futbolista tuvo que salir a disculparse a través de las redes sociales debido aque todavía no había blanqueado la separación de su novia, Sophia Tamalla, reconocida celebridad alemana. “A Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones, donde me muestran con otra mujer. Desafortunadamente, es cierto que nos hemos distanciado hace mucho tiempo. Lamento que ahora esté sufriendo y me gustaría disculparme por ello”, escribió.

Tanto la argentina como el alemán se encontraban disfrutando de unas mini vacaciones de placer en Mykonos, la paradisíaca isla griega sobre el mar Egeo. Ambos postearon imágenes desde la misma locación, lo que despertó sospechas de una posible escapada romántica de la flamante pareja. En las postales que se viralizaron se los puede ver a ambos en un paseo en yate, entre besos y abrazos.

Esta no es la primera vez que María del Mar es relacionada a un futbolista: en septiembre de 2019 fue vinculada a la polémica fiesta sexual en la que habrían estado algunas de las figuras de la selección mexicana de fútbol antes de la goleada que sufrido en manos de la Argentina.

Tras el encuentro que se había llevado a cabo en Estados Unidos, un gran número de usuarios comenzó a divulgar fotos y videos de Chicharito Hernández y Miguel Layún, entre otros, en una discoteca en Nueva York. También mencionaron a varias mujeres –entre ellas María del Mar- que se habrían alojado en el mismo hotel donde concentraba el plantel.

La cuenta de Instagram @botinerasdelmu1 mostró las capturas del momento en el que Chicharito le dio varios “like” a varias publicaciones de la famosa. A la modelo de 27 años se la vio en la cancha donde la selección de Lionel Scaloni venció por 4 a 0 a la del “Tata” Martino.

“Fuimos porque mi amiga (la mexicana Keyla Caputo) jugaba al fútbol hace un tiempo, le gusta y trabaja haciendo notas en los partidos. Y justo coincidió que jugó con Argentina. Ella quería ver a México y yo a la Argentina, y ya estábamos ahí, así que aprovechamos”, aclaró María del Mar.

Por aquella época, la argentina se había dejado ver junto a Dan Bilzerian, una de las personalidades más reconocidas de Instagram, con más de 32 millones de seguidores. María del Mar estuvo en una de las fiestas de este armenio-americano de 40 años deslumbraba a sus seguidores con lujos, armas mujeres, vehículos de alta gama y dinero.

Bilzerian es dueño de una inmensa fortuna, además de jugador profesional de póker, actor e influencer. "Acabo de terminar la sexta edición de mi libro, elegiré a dos de ustedes para que vengan a la fiesta de lanzamiento de mi libro y les daré a ambos $ 5,000 dólares, además de darles 1000 copias firmadas del libro", había escrito en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram, donde se lo podía ver rodeado de mujeres, entre ellas María del Mar, enfundada en los colores de Argentina.