Se le inundó el vestidor a Cinthia Fernández y encima apareció un cocodrilo

Cinthia Fernández fue una de las tantas afectadas por las lluvias de los últimos días que provocaron inundaciones en varias zonas del país. Según reveló, en el barrio privado en el que vive se vieron situaciones bastante alarmantes.

Cerca de la casa de la panelista apareció un cocodrilo, y ella decidió mostrarlo en sus redes sociales, así como también mostró cómo se había inundado toda la zona en la que vive con sus tres hijas.

"Se me inundó todo el local y mi casa... más precisamente mi vestidor. Me llevan los demonios", contó Cinthia, que después mostró la imagen del animal y comentó: "Igual siempre se puede estar peor... esto fue cerca de casa. No es joda la foto lo juro".

Tanto ella como su madre sufrieron las consecuencias de las inundaciones y les costó mucho llegar a tiempo para buscar a las tres hijas de la mediática en su salida del colegio.