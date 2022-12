¡Se le pudrió todo a Icardi en Turquía! Lo acusan de "vende humo" y podría perder millones

No aprende más. La semana pasada, cuando armó las valijas junto a los cinco hijos de Wanda Nara y partió desde Turquía a la Argentina, Mauro Icardi tenía un único objetivo: jugarse otro pleno y reconquistar una vez más a su mujer, con quien está en crisis desde que la empresaria descubrió el affaire que el delantero mantuvo con Eugenia "la China" Suárez en París. Del golpazo que recibió por parte de la madre de sus dos hijas, a la furia en Estambul por su "bajo rendimiento" y la millonaria incertidumbre sobre su futuro.

En octubre de este año, cuando Wanda se encontraba en la Argentina como miembro del panel de Quién es la máscara, Icardi brindó un polémico live desde Estambul que no sólo le causó problema con la madre de sus hijas, sino que además puso en alerta al Galatasaray, el club turco que lo fichó después de que el PSG lo pusiera a disponibilidad. ¿El motivo? Durante el vivo, el delantero anticipó que viajaría en diciembre a su país natal por "algunos compromisos".

Tal y como había anticipado, Icardi regresó la semana pasada a Buenos Aires habilitado por el cuerpo médico del club turco, quien lo sigue a la distancia por la lesión que acusó tener días atrás. Sin embargo, su flojo rendimiento dentro de la cancha y el "show mediático" que se desató tras la firma de su contrato no sólo le hicieron perder el amor con el que la hinchada lo recibió hace tan sólo tres meses; sino que ahora también se embarraron las negociaciones para su eventual renovación de cara al mes de junio.

Esta semana, el club turco tendrá una agenda paralela al mundial de Qatar con dos partidos amistosos contra Adana Demirspor y Toulouse. Icardi no figuró entre la nómina de convocados y la hinchada exigió respuestas, que llegaron de la mano de Yener Ince, médico del club.

"Dividimos el tratamiento en dos con respecto a la lesión de Icardi. No es algo con lo que podamos ayudar acá. Iba a estar en Estambul o Argentina, así que decidimos que lo siguiera en la Argentina, porque pensamos que allá estaría más cómodo", aclaró, al tiempo que sumó: "La primera etapa del tratamiento salió bien. Hablamos con él todo los días. Su tratamiento está bajo nuestra supervisión. A su regreso, veremos. Dependerá de las condiciones físicas en las que se encuentre".

Quien también realizó declaraciones en torno a Icardi en las últimas horas fue el director técnico del Galatasaray, Okan Buruk. Consultado sobre el rendimiento y la continuidad del delantero argentino, el DT prefirió esquivar las precisiones y puso en duda una eventual renovación del contrato. "La posición del delantero es muy importante para nuestro equipo. No podemos hablar de su continuidad, porque todavía es muy pronto y la temporada no terminó. No hay nada por ahora. Es demasiado pronto para hablar de estos temas", disparó.

"Nosotros trabajamos con una empresa europea que nos brinda información constante sobre los jugadores. Recibimos informes con el análisis de los rendimientos. También podemos acercarnos al equipo del PSG del año pasado y preguntarle por los pros y los contra de Icardi", anticipó, al tiempo que le tiró un pequeño mimo al ex argentino estrella del plantel: "Creo que Icardi debería estar en la convocatoria de la Selección de su país. Argentina no tiene un delantero claro y siempre deberían contar con él".

Quien también cargó contra Icardi por la "bomba de humo" con la que se anunció su desembarco en el fútbol turco fue la estrella local, Mbaye Diagne; quien actualmente juega en el Fatih Karagümrük y supo integrar el plantel del Galatasaray. ¿Palabra autorizada? Fue el máximo goleador de la Superliga local entre 2018 y 2019. Metió 65 goles en los 112 partidos que jugó.

Consultado sobre quién era el mejor delantero de la liga turca, Diagne ponderó el rendimiento de Gomis y aniquiló a Icardi. "El número uno indiscutido es Gomis. Tiene 37 años y sigue haciendo goles. La verdad es que no es una liga fácil y es muy difícil hacer goles acá. Gomis los sigue haciendo. Icardi es un buen nombre, pero le diría que primero tiene que hacer lo que hizo Gomis. Tiene que marcar goles. Hay muy buenos goleadores en Turquía y creo que Icardi ni siquiera está entre los tres primeros. Para mí, ahora mismo, es sólo un buen nombre".

Icardi sigue en la Argentina, pese a que Wanda le negó la invitación al exclusivo festejo de su cumpleaños en un restó porteño. El delantero se instaló en la mansión de Santa Bárbara, participó del fastuoso festejo de cumple de Kennys Palacios (estilista y amigo de su mujer), al tiempo que desembolsó millones para regalarle una camioneta importada por el apoyo que recibió durante las constantes crisis con Nara.

Cabe destacar que, al igual que Zaira y Nora Colosimo, Kennys tampoco acepta la relación de Wanda con L-Gante. Y, si bien se especuló con que la empresaria usaría el evento de su cumple para blanquear el noviazgo con el trapero, lo cierto es que el cantante se bajó a último momento; aunque le dedicó un picante comentario desde sus redes sociales: "Feliz cumpleaños, reyna. Te quiero mucho".