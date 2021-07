Se lo quieren comer crudo: furia en "Intratables" por el desembarco de Fantino y la picadora de los panelistas

Haya paz, compañeros. El desembarco de Alejandro Fantino a Intratables, muy resistido en una primera instancia por los propios panelistas quienes ungían y apoyaban a Paulo Vilouta para que asumiera la conducción del ciclo, sigue generando "revuelo" entre los otros intratables.

El malestar tiene que ver con el rol protagónico que asumió el ex Animales Sueltos, que hasta cambió gran parte del formato del histórico programa y lo adaptó a una cierta fusión entre su viejo programa de mesa redonda y los almuerzos de Mirtha Legrand, un segmento que dio a llamar "A la carta con Fantino".

Sin ir más lejos, en la emisión de ayer a la noche el conductor cenó en vivo con cinco invitados y los panelistas tuvieron que aguardar detrás de cámara para poder recibir el pie y hacer su trabajo. Recién salieron al aire a las once de la noche, cuando el programa ya llevaba una hora en pantalla.

Cabe resaltar que la histórica fórmula del programa tiene al conductor como una suerte de mediador y a los panelistas como protagonistas, algo que quedó absolutamente invertido desde la primera semana en la que Fantino asumió el lugar vacante que dejó Fabián Doman.

¿Quién manifestó su enojo con mayor visibilidad? El "ala femenina" de los "históricos panelistas", un juego derivado del sorteo que llevó adelante Doman tras el ingreso de Ignacio Ortelli y Martín Candalaff, que también incomodó a algunos de los colegas del ciclo. "A Carmela (Bárbaro) nunca la resistieron, pero tiene un peso propio distinto", señalan por lo bajo en los pasillos del canal.

Cabe recordar que Fantino renunció el primero de octubre a Animales Sueltos, después del abrumador resultado de las PASO a favor del Frente de Todos. Desde entonces y durante todo el 2020, fue Luis Novaresio (uno de los mimados del canal) quien se puso al hombro ese espacio y lo respetó al pie de la letra: incluso sostuvo el nombre y fueron pocos los cambios en el equipo de trabajo.

El periodista regresó luego a las tardes de América, con un magazine de información general en el que se trató muy poco la política. Sin embargo, su regreso a la noche del canal de Palermo abrió de nuevo el juego a la rosca, tal y como le manifestó en vivo a Jorge Asís, durante uno de sus encuentros en el nuevo "Intratables".

"Para mí es un momento muy importante, porque en los últimos años esta charla con vos, Turco, me construyó y me dio un lugar importante en el periodismo político. Se me aceptó mucho más entre los colegas gracias a las charlas con vos", reconoció Fantino al aire.

Entre el análisis del armado de listas de Juntos por el Cambio que llevaba adelante Asís, Fantino volvió a meter el tema: "Empezamos a charlar hace muchos años. Si no recuerdo mal, era una época en la que a vos te criticaban quienes estaban cercanos al kirchnerismo porque eras crítico. Después te empezaron a amar, porque fuiste cantando todas las cosas que iban a pasar. Es como que vas olfateando cómo se acomodan los poderes, dos o tres años para adelante".

"Fuiste uno de los primeros no en criticar, pero por lo menos tener una mirada ácida con el gobierno de Macri, cuando nadie lo hacía. La prensa estaba toda alineada", se pisó el conductor, que rápidamente fue rescatado por Asis. "Pensaban que tenían diez años por delante de macrismo. Lo hemos hablado", le respondió.

No conforme con la respuesta, Fantino fue por más y blanqueó el destrato que sintió tras la derrota electoral del macrismo. "Sí, pero ahí fueron muy injustos conmigo y vos deberías haber saltado por mí. Porque yo te hice una alegoría con el Vilas Racket y mis amigos gorilas del club, que no son todos, te dije: 'Che, mis amigos me dicen 'nos quedamos diez años'; y me sacaron eso", se quejó el conductor. "Yo salté. En ese momento, les dije: 'Eso lo decía Fantino para empuarme a mí y acelerarme. Lo que pasa es que eras vos el objetivo, al que querían embocar era a vos", le recordó. "Está claro", reconoció el conductor.

Habrá que ver cómo sigue el programa, si Fantino se anima a abrir el juego o si Intratables se convertirá lentamente en un nuevo formato, ya lejos del panel y sus históricos debates televisivos.