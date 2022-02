"Se me cae la cara": protagonista de ATAV reveló por qué no estará en la nueva temporada

Si bien Adrián Suar aún no confirmó el inicio de la preproducción de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, ya son muchos los actores del elenco que expresaron sus ganas de participar de la ficción. Sin embargo, uno de los protagonistas de ATAV fue honesto y, si bien aclaró que aún nadie lo contactó para ofrecerle un papel, reveló que de ninguna manera podría seguir en la historia.

Quien rompió el silencio fue Gonzalo Heredia, que supo ponerle el cuerpo a Aldo Moretti. De acuerdo a la trama, Aldo era hijo de inmigrantes italianos que se enamora de Raquel, la polaca interpretada por Eugenia "China" Suárez. La historia cerró en el año 1942 y, de acuerdo a lo que trascendió, la narrativa se retomaría en los ochentas con el regreso de la democracia a la Argentina.

"Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como sesenta años", reconoció con humor en diálogo con el ciclo Implacables, al tiempo que sumó: "Yo no llego, no le puedo mentir a la gente y decir que soy el hijo del personaje que hice".

La frase no es casual. Después de la emisión del capítulo final en diciembre del 2019, Pol-Ka sumó un spin off de lo que, por entonces, iba a ser la segunda temporada (todo esto antes del inicio de la pandemia de Covid-19, claro). En la misma, se la podía ver a la "China" interpretando a quien parecía ser la hija de la famosa polaca en una disco regenteada por Samuel Trauman (Fernán Mirás).

Del spin off también participaron Mercedes Funes (Alicia Ferreyra) y el presunto hijo de Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña, cuyo personaje se suicidó en el capítulo final de la primera entrega).

"No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente", sumó Heredia. "No me ofrecieron nada. Yo encantado, porque la pasé súper bien. Pol-ka es mi casa, pero todavía no hablaron conmigo".